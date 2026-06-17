Михайло Федоров. Скриншот з ютуб-каналу PRESSING

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Процес примусової мобілізації в Україні потребує кардинальної трансформації, і проблема не лише у так званій «бусифікації», а цілій низці кризових питань.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров в інтерв’ю ютуб-каналу PRESSING.

За словами очільника МО, головна помилка минулих років полягала в тому, що полісімейкери Міністерства оброн не запропонували дієвого шляху для вирішення проблем на першій лінії фронту, чи з кількістю випадків СЗЧ.

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«В чому була фундаментальна проблема Міністерства оборони. В тому, що переклалася відповідальність за мобілізацію на військових і поліцію. Для того, щоб перебудувати сам процес примусової мобілізації, який є сьогодні», — сказав він.

Федоров визнав, що просте закриття територіальних центрів комплектування не вирішить головного завдання війни — забезпечення армії людьми.

«Тому мені було б вигідно сказати, що все „ТЦК — це корупційна лавка“ і тепер тільки рекрутинг. Але питання — скільки людей потрібно на першу лінію. Яка нам потрібна кількість мобілізованих. І багато інших питань», — пояснив глава Міноборони.

На його думку, для подолання «бусифікації» трансформувати сам процес мобілізації людей і подальших умов служби в армії.

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За його словами, на першому етапі реформи Міноборони вже запропонувало рішення для таких фундаментальних проблем:

Контракт — прозорі та зрозумілі умови для добровольців і мобілізованих.

Визначені терміни служби.

Гарантована відстрочка після контракту

Можливість переведення — створення дієвого механізму ротації та зміни підрозділу.

Захист військової спеціальності — якщо людина підписала контракт на конкретну посаду та в певну бригаду, її не мають права примусово відправити на іншу спеціальність.

«Нам потрібно зробити цей перший крок. І потім переступити, щоб трансформувати сам процес мобілізації людей. Тому потрібно спочатку вирішити ці фундаментальні проблеми. І в першому етапі реформи ми запропонували рішення на всі ці кризові питання», — підсумував Федоров.

Раніше очільник Міноборони Михайло Федоров різко відповів на чутки про рейтинги та політичні амбіції.

Нагадаємо, також Федоров заявив про термінову потребу змінити підхід до мобілізованих, адже порушення у пунктах збору ТЦК на старті ламають моральний стан новобранців.

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