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«ТЦК — корупційна лавка»? : Федоров про те, як побороти «бусифікацію»
Міністр оборони Михайло Федоров розповів про перший етап реформи мобілізації та пояснив, які п’ять фундаментальних проблем необхідно вирішити перед зміною системи ТЦК.
Процес примусової мобілізації в Україні потребує кардинальної трансформації, і проблема не лише у так званій «бусифікації», а цілій низці кризових питань.
Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров в інтерв’ю ютуб-каналу PRESSING.
За словами очільника МО, головна помилка минулих років полягала в тому, що полісімейкери Міністерства оброн не запропонували дієвого шляху для вирішення проблем на першій лінії фронту, чи з кількістю випадків СЗЧ.
«В чому була фундаментальна проблема Міністерства оборони. В тому, що переклалася відповідальність за мобілізацію на військових і поліцію. Для того, щоб перебудувати сам процес примусової мобілізації, який є сьогодні», — сказав він.
Федоров визнав, що просте закриття територіальних центрів комплектування не вирішить головного завдання війни — забезпечення армії людьми.
«Тому мені було б вигідно сказати, що все „ТЦК — це корупційна лавка“ і тепер тільки рекрутинг. Але питання — скільки людей потрібно на першу лінію. Яка нам потрібна кількість мобілізованих. І багато інших питань», — пояснив глава Міноборони.
На його думку, для подолання «бусифікації» трансформувати сам процес мобілізації людей і подальших умов служби в армії.
За його словами, на першому етапі реформи Міноборони вже запропонувало рішення для таких фундаментальних проблем:
Контракт — прозорі та зрозумілі умови для добровольців і мобілізованих.
Визначені терміни служби.
Гарантована відстрочка після контракту
Можливість переведення — створення дієвого механізму ротації та зміни підрозділу.
Захист військової спеціальності — якщо людина підписала контракт на конкретну посаду та в певну бригаду, її не мають права примусово відправити на іншу спеціальність.
«Нам потрібно зробити цей перший крок. І потім переступити, щоб трансформувати сам процес мобілізації людей. Тому потрібно спочатку вирішити ці фундаментальні проблеми. І в першому етапі реформи ми запропонували рішення на всі ці кризові питання», — підсумував Федоров.
Раніше очільник Міноборони Михайло Федоров різко відповів на чутки про рейтинги та політичні амбіції.
Нагадаємо, також Федоров заявив про термінову потребу змінити підхід до мобілізованих, адже порушення у пунктах збору ТЦК на старті ламають моральний стан новобранців.