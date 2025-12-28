ТЦК у кожному селі: як новий законопроєкт змінить життя призовників

Мобілізація / © ТСН

У Верховній Раді планують створити селищні та сільські ТЦК — це передбачає урядовий законопроєкт №14320.

Що пропонують:

▪️місцеві ТЦК самостійно вестимуть облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів;

▪️на місцях надаватимуть адмін- та соцпослуги;

▪️швидше оформлятимуть відстрочки.

Ініціатором документа виступило Міністерство оборони України. Законопроєкт спрямований на подолання організаційних і правових проблем у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які загострилися після адміністративно-територіальної реформи 2020 року та в умовах воєнного стану.

Що пропонують змінити

Проєктом закону передбачається розширення системи органів військового управління шляхом запровадження селищних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони мають утворюватися на базі відокремлених відділів районних ТЦК та СП та отримати юридичну суб’єктність і повноцінні управлінські повноваження.

Зокрема, у законодавстві пропонується врегулювати статус селищних комісій і центрів, замінивши в нормах поняття «міські» на «міські, селищні», а також закріпити за ними повноваження, аналогічні районним і міським ТЦК та СП.

Чому виникла необхідність змін

Як зазначається в пояснювальній записці, після ліквідації військових комісаріатів та створення ТЦК та СП існуюча мережа центрів виявилася недостатньо адаптованою до умов воєнного часу та масштабної мобілізації.

Наразі у структурі районних ТЦК та СП функціонує 344 відокремлених відділи, які не мають самостійного юридичного статусу. Начальники таких підрозділів не є керівниками ТЦК та СП у правовому розумінні, що суттєво обмежує їхні повноваження.

Зокрема, вони не можуть:

видавати громадянам довідки для реалізації гарантованих державою прав;

ухвалювати рішення щодо оформлення призову та видавати відповідні накази;

розглядати справи про адміністративні правопорушення, віднесені до компетенції керівників ТЦК та СП.

У результаті більшість документів потребує погодження безпосередньо в районних центрах, які часто розташовані за 40–80 кілометрів від відокремлених відділів. Це створює додаткове логістичне навантаження, ускладнює доступ громадян до послуг і сповільнює мобілізаційні процеси.

Які наслідки очікують

У разі ухвалення закону селищні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зможуть самостійно вести Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, ухвалювати рішення в межах своєї компетенції без постійного погодження з районним рівнем, а також оперативніше надавати громадянам адміністративні та соціальні послуги, зокрема з питань оформлення відстрочок від призову.

Як прогнозує Міністерство оборони, для громадян це означатиме спрощення та прискорення процедур, зменшення кількості поїздок до районних центрів, а для держави — підвищення ефективності мобілізації, розвантаження районних ТЦК та СП та зміцнення їх інституційної спроможності.

Фінансовий аспект і строки

У пояснювальній записці наголошується, що реалізація законопроєкту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. Закон, у разі ухвалення, набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців зобов’язаний привести свої нормативно-правові акти, а також акти міністерств і центральних органів виконавчої влади у відповідність до нових норм.

Таким чином, законопроєкт № 14320 може стати черговим кроком до адаптації системи військового управління до реалій воєнного часу та посилення її присутності безпосередньо на рівні територіальних громад.

Як повідомлялося, Верховна Рада України хоче закрити лазівки та планує ліквідувати можливість ухилення від військової служби для чоловіків старше 25 років, які вступають до навчальних закладів. У парламенті зауважують, що вступна кампанія показала, що деякі чоловіки використовували навчання на бакалавраті та в аспірантурі не за прямим призначенням.