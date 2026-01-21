ТЦК у кожному селищі?: Рада готує реформу військкоматів

Нові повноваження селищних ТЦК: що відомо про новий законопроєкт / © ТСН

У Верховній Раді підтримали законопроєкт №14320, який удосконалює діяльність відокремлених відділів ТЦК.

ТСН. ua з’ясовував, чи означає це, що ТЦК тепер будуть у кожному селищі, і чого очікувати військовозобов’язаним.

Вся «проблема» полягає в адміністративно-територіальній реформі, проведеній 2020 року. Після укрупнення районів ТЦК, які існують у містах і селищах, що були райцентрами до адміністративної реформи, були приєднані як відокремлені відділи до районних ТЦК.

Так, на сьогодні у структурі районних центрів утворено та функціонує 344 відокремлені відділи районних територіальних центрів комплектування.

«Відокремлений відділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — структурний підрозділ (штатний підрозділ) всередині районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки без жодного самостійного статусу. Його начальник не є "керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки", а є лише начальником відділу», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Тому окремі завдання, покладені на районні ТЦК, не можуть бути повноцінно реалізовані відокремленими відділами. Зокрема начальники таких відділів не мають повноважень щодо:

видавання громадянам необхідних довідок для реалізації ними гарантованих державою прав;

ухвалення рішень щодо оформлення призову громадян на військову службу та видавання відповідних наказів;

розгляду справ про адміністративні правопорушення, що належать до компетенції керівника ТЦК.

Це зумовлює необхідність постійного візування відокремленими відділами документів безпосередньо у районних ТЦК, які розміщуються, зазвичай, на відстані 40-80 км від таких відділів. Така організація діяльності потребує додаткових ресурсів, часу та створює надмірне логістичне навантаження.

«Таким чином, існує необхідність у створенні умов для надання відокремленим відділам районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки юридичної суб’єктності, а саме у переформуванні їх у селищні ТЦК», — зазначається у законопроєкті.

Хоча дискусійною залишається назва «селищні ТЦК», адже це стосується і невеликих міст.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилися чутки, що у Верховній Раді планують створити селищні та сільські ТЦК.

Народний депутат Олександр Федієнко запевнив, що «нічого нового відкриватись не буде».

«Коротко: ні, не в кожному місті й не в кожному селі. Як було: є районні/міські ТЦК та СП. В їх складі існують відокремлені відділи у менших населених пунктах. Ці відділи не мали юридичних повноважень і багато рішень не могли ухвалювати самостійно», — зазначив депутат.