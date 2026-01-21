ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1494
Час на прочитання
2 хв

ТЦК у кожному селищі?: Рада готує реформу військкоматів

У Раді хочуть надати нові повноваження «селищним ТЦК» — що це за військкомати і чи будуть створювати нові відділи, з’ясовував ТСН. ua.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Нові повноваження селищних ТЦК: що відомо про новий законопроєкт

Нові повноваження селищних ТЦК: що відомо про новий законопроєкт / © ТСН

У Верховній Раді підтримали законопроєкт №14320, який удосконалює діяльність відокремлених відділів ТЦК.

ТСН. ua з’ясовував, чи означає це, що ТЦК тепер будуть у кожному селищі, і чого очікувати військовозобов’язаним.

Вся «проблема» полягає в адміністративно-територіальній реформі, проведеній 2020 року. Після укрупнення районів ТЦК, які існують у містах і селищах, що були райцентрами до адміністративної реформи, були приєднані як відокремлені відділи до районних ТЦК.

Так, на сьогодні у структурі районних центрів утворено та функціонує 344 відокремлені відділи районних територіальних центрів комплектування.

«Відокремлений відділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — структурний підрозділ (штатний підрозділ) всередині районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки без жодного самостійного статусу. Його начальник не є "керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки", а є лише начальником відділу», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Тому окремі завдання, покладені на районні ТЦК, не можуть бути повноцінно реалізовані відокремленими відділами. Зокрема начальники таких відділів не мають повноважень щодо:

  • видавання громадянам необхідних довідок для реалізації ними гарантованих державою прав;

  • ухвалення рішень щодо оформлення призову громадян на військову службу та видавання відповідних наказів;

  • розгляду справ про адміністративні правопорушення, що належать до компетенції керівника ТЦК.

Це зумовлює необхідність постійного візування відокремленими відділами документів безпосередньо у районних ТЦК, які розміщуються, зазвичай, на відстані 40-80 км від таких відділів. Така організація діяльності потребує додаткових ресурсів, часу та створює надмірне логістичне навантаження.

«Таким чином, існує необхідність у створенні умов для надання відокремленим відділам районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки юридичної суб’єктності, а саме у переформуванні їх у селищні ТЦК», — зазначається у законопроєкті.

Хоча дискусійною залишається назва «селищні ТЦК», адже це стосується і невеликих міст.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилися чутки, що у Верховній Раді планують створити селищні та сільські ТЦК.

Народний депутат Олександр Федієнко запевнив, що «нічого нового відкриватись не буде».

«Коротко: ні, не в кожному місті й не в кожному селі. Як було: є районні/міські ТЦК та СП. В їх складі існують відокремлені відділи у менших населених пунктах. Ці відділи не мали юридичних повноважень і багато рішень не могли ухвалювати самостійно», — зазначив депутат.

Дата публікації
Кількість переглядів
1494
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie