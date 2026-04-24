ТЦК в Україні працюватиме по-новому: які зміни готують

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК — окремо соціальна функція, окремо функція призову.

Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі виданню «Телеграф».

За його словами, ТЦК можуть перейменувати на «Офіс резерву», а деякі його функції, зокрема перевірку документів та патрулювання, передати поліції.

Реклама

Також існує пропозиція розділити функції нового органу — окремо соціальна функція, окремо функція призову.

При цьому Роман Костенко наголосив, що жодна з цих пропозицій наразі не є остаточно затвердженою.

«Є речі, з якими не згоден конкретно Генеральний штаб. У самій реформі, що пропонує Міністерство оборони, з чимось не згоден Генеральний штаб. До прикладу, є речі, які, як вони вважають, можуть вплинути на процеси, які вже зараз налагоджені. І тут головне питання, що зробивши зміни ми маємо покращити і сам процес, і саму мобілізацію», — пояснив він.

За словами нардепа, в Офісі президента відбулася зустріч з представниками Генштабу і Міноборони.

Реклама

«Я знаю, що після цього деякі речі президент не підтримав. Які точно — я не знаю. Але після цього Міноборони ще не доповідало нам, яка остаточна версія. Тому я знаю, що там щось напрацьовується, але поки що комунікації остаточної не було», — додав він.

Нагадаємо, раніше Роман Костенко повідомляв, що у межах реформи мобілізації в Україні Міноборони пропонує перекласти на поліцію деякі функції територіальних центрів комплектування.