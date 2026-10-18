ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку: суд пояснив, чому посвідчення не допомогло

ТЦК / © ТСН

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Військовозобов’язаний чоловік, який виховує трьох неповнолітніх дітей і має посвідчення батька багатодітної сім’ї, не зміг через суд домогтися відстрочки від мобілізації. Кіровоградський окружний адміністративний суд з’ясував, що чоловік є біологічним батьком лише однієї дитини, а для підтвердження права на відстрочку щодо двох дітей дружини від попередніх шлюбів наданих документів виявилося недостатньо.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Чому ТЦК відмовив у відстрочці

Чоловік перебуває у шлюбі з матір’ю трьох дітей, проживає з ними та, за його словами, забезпечує матеріальні потреби сім’ї. Він працює на двох комунальних підприємствах і бере участь у вихованні дітей.

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Одна дитина є його біологічною донькою. Біологічний батько старшої дитини помер, а батько іншої продовжує сплачувати аліменти, проте, за твердженням позивача, має заборгованість і фактично не бере участі у вихованні доньки.

У квітні 2026 року чоловік звернувся по відстрочку, посилаючись на утримання трьох неповнолітніх дітей. До заяви він додав свідоцтва про народження дітей, документи про шлюб і смерть одного з біологічних батьків, посвідчення батька багатодітної сім’ї та інші матеріали.

Однак комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відмовила йому, пояснивши це відсутністю належних документів, які підтверджують утримання трьох дітей.

Чоловік оскаржив рішення в суді. Він наполягав, що закон не вимагає бути біологічним батьком усіх трьох дітей, а визначальним є факт їхнього перебування на його утриманні.

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Чому посвідчення багатодітного батька не стало достатнім доказом

Суд погодився, що законодавство не обмежує право на відстрочку виключно чоловіками, які є біологічними батьками трьох дітей.

Водночас суддя звернув увагу на іншу обставину: якщо військовозобов’язаний утримує дітей дружини від попередніх шлюбів, потрібно встановити, чи виник у нього відповідний юридичний обов’язок.

Для цього суд застосував статтю 268 Сімейного кодексу України. Вона передбачає, що вітчим або мачуха зобов’язані утримувати неповнолітніх пасинка чи падчерку, які проживають із ними, за визначених законом умов. Зокрема, якщо немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів і сестер або ці особи з поважних причин не можуть забезпечувати дитині належне утримання.

Отже, спільне проживання, участь у вихованні та витрати на потреби дітей самі по собі не підтверджують наявності такого обов’язку.

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Так само посвідчення батька багатодітної сім’ї підтверджує відповідний сімейний статус, але не замінює документів, необхідних для встановлення права на відстрочку.

Чому смерть одного батька та борг за аліментами не змінили рішення

У справі суд окремо розглянув обставини щодо двох дітей дружини.

Щодо старшої дитини чоловік надав свідоцтво про смерть її біологічного батька. Проте суд зазначив, що цього документа недостатньо, аби підтвердити відсутність інших родичів, перелічених у статті 268 Сімейного кодексу, або неможливість надання ними належного утримання з поважних причин.

Стосовно іншої дитини позивач посилався на заборгованість біологічного батька зі сплати аліментів. За розрахунком державної виконавчої служби, борг зріс із 28 503,44 грн на 1 січня 2026 року до 42 342,87 грн на 1 червня 2026 року.

Однак цей розрахунок чоловік подав уже під час судового розгляду, а не разом із первинною заявою до ТЦК. Крім того, суд зауважив, що сама наявність заборгованості не доводить неможливості біологічного батька з поважних причин забезпечувати дитину належним чином.

За матеріалами справи, у січні — березні 2026 року аліменти на дитину надходили, хоча їхній розмір був меншим за нараховані платежі.

Яке рішення ухвалив суд

Кіровоградський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що чоловік не надав достатніх доказів виникнення в нього юридичного обов’язку утримувати двох дітей дружини від попередніх шлюбів.

Суд відмовив у задоволенні позову та залишив чинним рішення комісії ТЦК про відмову у відстрочці. Рішення від 12 жовтня 2026 року у справі №340/3845/26 може бути оскаржене до Третього апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів із дня складення повного судового рішення.

Зазначимо, що посвідчення багатодітного батька та фактичне забезпечення трьох дітей не гарантують відстрочки автоматично.

Якщо двоє дітей є пасинком і падчеркою військовозобов’язаного, для підтвердження права на відстрочку можуть знадобитися додаткові документи, які засвідчують передбачені законом підстави для виникнення обов’язку їх утримувати.

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