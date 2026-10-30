ТЦК викрадав, катував людей і вимагав хабарі: ДБР накрило банду в погонах (фото)

Затримання посадовців ТЦК та СП у Чернівецькій області / © Державне бюро розслідувань

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У Чернівецькій області працівники ДБР затримали начальника відділу та чотирьох підлеглих районного ТЦК та СП. Їх підозрюють у незаконному затриманні, викраденні, катуванні військовозобов’язаних та вимаганні хабарів.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За даними слідства, у місті Кіцмань чоловіків силоміць затримували на вулицях, після чого доправляли до ТЦК, де продовжували знущання, аби змусити їх нібито добровільно погодитися на мобілізацію.

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Серед встановлених епізодів — резонансний випадок у лютому 2026 року. Тоді під час затримання військовозобов’язаного застосували травматичну зброю і поранили чоловікові ногу. Попри це, його доправили до ТЦК, де, за даними слідства, пораненому не надали необхідної медичної допомоги. Ба більше, чоловіка змушували самотужки діставати кулю з рани.

Інший випадок стався 30 вересня 2026 року. Слідство розглядає його як ймовірне викрадення чоловіка через особистий конфлікт із окремими посадовцями ТЦК. За даними слідчих, за чоловіком стежили, а коли він підійшов до пішохідного переходу, його силоміць затягнули до автомобіля. Потерпілий — учасник бойових дій, який від початку повномасштабної війни захищав Україну, зокрема брав участь у боях за Київ, Ірпінь та Бахмут.

Також працівники ДБР задокументували факт вимагання та отримання від військовозобов’язаного хабаря у розмірі 5500 євро. Гроші вимагали за звільнення чоловіка після затримання.

У межах кримінального провадження слідчі задокументували загалом один випадок викрадення людини, чотири епізоди ймовірного катування, а також факти вимагання та отримання хабарів.

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Спецоперація з затримання 5 працівників ТЦК

21 жовтня працівники ДБР провели спецоперацію, під час якої затримали всіх п’ятьох фігурантів справи.

Начальнику відділу районного ТЦК та трьом його підлеглим оголосили про підозру в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому групою осіб за попередньою змовою та із заподіянням потерпілому фізичних страждань.

Ще чотирьом підлеглим інкримінують одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Двом із підозрюваних додатково повідомили про підозру в катуванні, вчиненому представником держави.

Максимальне покарання за статтями, за якими висунуто підозри, становить до 12 років ув’язнення.

Досудове розслідування продовжується. Наразі працівники ДБР встановлюють, чи могли посадовці бути причетними до інших протиправних дій, а також з’ясовують коло можливих потерпілих.

На Буковині працівники ДБР затримали п’ятьох посадовців ТЦК та СП (7 фото) © Державне бюро розслідувань © Державне бюро розслідувань © Державне бюро розслідувань © Державне бюро розслідувань © Державне бюро розслідувань © Державне бюро розслідувань © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, в Одесі засудили дев’ятьох військових і цивільних із групи оповіщення ТЦК, які незаконно затримували чоловіків на вулицях, били їх, катували, застосовували сльозогінний газ та відбирали гроші з вимогою видати дані про інших призовників. Шістьох фігурантів засуджено до реального ув’язнення на терміни від 5 років і 1 місяця до 7 років і 1 місяця, двоє отримали службове обмеження, а ще один — умовний термін.

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