ТЦК затримав батька 8 дітей: Лубінець зробив заяву про відстрочку

Батька 8 дітей доставили до ТЦК / © Дмитро Лубінець

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На Прикарпатті батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Донеччини, який мав законне право на відстрочку від мобілізації, доставили до ТЦК.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про це 16 червня.

За словами омбудсмена, чоловік разом із дружиною виховує вісьмох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Родина перебувала на оздоровленні в Івано-Франківській області, коли чоловіка затримали та доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Як зазначив Лубінець, у ТЦК чоловік провів близько чотирьох годин. Під час перевірки з’ясувалося, що він має право на відстрочку, проте своєчасно її не оформив і не пройшов військово-лікарську комісію.

«Ми з’ясували: українець має законне право на відстрочку, однак вчасно її не оформив і не пройшов ВЛК», — повідомив омбудсмен.

Після втручання представника Верховної Ради чоловік пройшов ВЛК та отримав можливість оформити відстрочку через ЦНАП відповідно до встановлених процедур.

Чому відстрочка не спрацювала

Лубінець наголосив, що право на відстрочку не виникає автоматично — його потрібно підтвердити документально.

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«Своєчасне оформлення документів — це дуже важливо. Прошу громадян не ігнорувати цей факт», — зазначив він.

Омбудсмен звернувся до опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та патронатних вихователів, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування до 18 років. За його словами, якщо людина має право на відстрочку, необхідно оформити її заздалегідь через ТЦК та СП, ЦНАП або застосунок «Резерв+».

Також Лубінець заявив про необхідність системної зміни підходів до мобілізаційних процедур, щоб уникати ситуацій, коли люди з законним правом на відстрочку змушені доводити це вже під час перевірок.

«Наше завдання — не лише реагувати на конкретні випадки, а й запобігати виникненню подібних ситуацій у майбутньому», — додав він.

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Нагадаємо, наразі розслідують обставини смерті чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті.

Винним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.

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