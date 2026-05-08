Балаклави поза законом: омбудсмен розповів про важливі зміни для ТЦК
Працівникам ТЦК нарешті почали масово забороняти ховати обличчя під балаклавами та знімати розпізнавальні знаки під час патрулювання.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про системні зміни, які наразі відбуваються у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій країні.
Про те, як оновлення кадрового складу та жорстка реакція силових структур впливають на методи проведення мобілізації, омбудсмен повідомив у коментарі «Новини.LIVE».
Зміна керівництва дає результати
За словами омбудсмена, в Україні вже з’явилися так звані «позитивні регіони», де місцеві ТЦК демонструють належну практику роботи з військовозобов’язаними. Як показові приклади він навів Хмельницьку та Кіровоградську області, де ситуація кардинально покращилася після повного перезавантаження керівного складу.
Лубінець зазначив, що під час свого нещодавнього робочого візиту до Кропивницького особисто переконався у відсутності тих кричущих випадків порушення прав громадян, про які зараз знає вся країна. Повна заміна обласного керівництва дозволила зняти соціальну напругу та перевести процеси у законне русло.
Реакція силовиків та кримінальні справи
Окремо посадовець відзначив посилення контролю за діями військкомів з боку правоохоронної системи. Завдяки системній роботі Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України та Національної поліції, беззаконня на місцях почало отримувати належну юридичну оцінку.
Як приклад він згадав успішну операцію в Івано-Франківській області, де слідчі ДБР відпрацювали звернення громадян та знайшли беззаперечні докази протиправної діяльності з боку представників місцевого ТЦК. У 2026 році така взаємодія між Офісом омбудсмена та силовиками нарешті набула системного характеру.
Кінець моди на балаклави
Важливим досягненням стала боротьба з анонімністю працівників ТЦК на вулицях. Ще донедавна деякі речники центрів комплектування публічно виправдовували використання балаклав, хоча це прямо суперечить українському законодавству. Проте зараз, після неодноразових і наполегливих звернень Лубінця, керівництво на місцях почало видавати накази, які суворо забороняють військовослужбовцям приховувати обличчя та знімати шеврони під час спілкування з людьми.
«По ТЦК та СП чекайте на нові, сподіваюся, позитивні новини», — заінтригував омбудсмен наприкінці розмови, пообіцявши детально висвітлити всі ці зміни та виявлені проблеми у своїй щорічній доповіді за підсумками 2025 року.
Нагадаємо, для ТЦК можуть запровадити нові правила. Працівники ТЦК можуть отримати індивідуальні номери на формі, які заборонено приховувати.