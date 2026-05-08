Балаклави поза законом: омбудсмен розповів про важливі зміни для ТЦК

Дмитро Лубінець

Реклама

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про системні зміни, які наразі відбуваються у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій країні.

Про те, як оновлення кадрового складу та жорстка реакція силових структур впливають на методи проведення мобілізації, омбудсмен повідомив у коментарі «Новини.LIVE».

Зміна керівництва дає результати

За словами омбудсмена, в Україні вже з’явилися так звані «позитивні регіони», де місцеві ТЦК демонструють належну практику роботи з військовозобов’язаними. Як показові приклади він навів Хмельницьку та Кіровоградську області, де ситуація кардинально покращилася після повного перезавантаження керівного складу.

Реклама

Лубінець зазначив, що під час свого нещодавнього робочого візиту до Кропивницького особисто переконався у відсутності тих кричущих випадків порушення прав громадян, про які зараз знає вся країна. Повна заміна обласного керівництва дозволила зняти соціальну напругу та перевести процеси у законне русло.

Реакція силовиків та кримінальні справи

Окремо посадовець відзначив посилення контролю за діями військкомів з боку правоохоронної системи. Завдяки системній роботі Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України та Національної поліції, беззаконня на місцях почало отримувати належну юридичну оцінку.

Як приклад він згадав успішну операцію в Івано-Франківській області, де слідчі ДБР відпрацювали звернення громадян та знайшли беззаперечні докази протиправної діяльності з боку представників місцевого ТЦК. У 2026 році така взаємодія між Офісом омбудсмена та силовиками нарешті набула системного характеру.

Кінець моди на балаклави

Важливим досягненням стала боротьба з анонімністю працівників ТЦК на вулицях. Ще донедавна деякі речники центрів комплектування публічно виправдовували використання балаклав, хоча це прямо суперечить українському законодавству. Проте зараз, після неодноразових і наполегливих звернень Лубінця, керівництво на місцях почало видавати накази, які суворо забороняють військовослужбовцям приховувати обличчя та знімати шеврони під час спілкування з людьми.

Реклама

«По ТЦК та СП чекайте на нові, сподіваюся, позитивні новини», — заінтригував омбудсмен наприкінці розмови, пообіцявши детально висвітлити всі ці зміни та виявлені проблеми у своїй щорічній доповіді за підсумками 2025 року.

Нагадаємо, для ТЦК можуть запровадити нові правила. Працівники ТЦК можуть отримати індивідуальні номери на формі, які заборонено приховувати.

Новини партнерів