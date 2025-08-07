ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

ТЦК зобовʼяжують знімати свої дії на бодікамери: адвокатка пояснила, як це вплине на мобілізацію

Для всіх працівників ТЦК запровадять обов’язкову наявність бодікамер. Для чого це потрібно пояснила адвокатка Тетяна Козаченко.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ТЦК зобовʼяжують знімати свої дії на бодікамери

ТЦК зобовʼяжують знімати свої дії на бодікамери

В Україні планують запровадити бодікамери для всіх працівників ТЦК. Цей крок має на меті підвищити дисципліну та зменшити кількість порушень під час мобілізації.

Таку думку висловила адвокатка Тетяна Козаченко у в ефірі «День.LIVE».

Тетяна Козаченко наголосила, що бодікамери повинні бути у кожного працівника, без винятку, щоб уникнути вибірковості.

«Такі дії не повинні обґрунтовуватися тим, що у держави нема грошей закупити необхідну кількість бодікамер. Бо це порушення рівноваги — коли одні ходять з бодікамерами, а інші ходять без бодікамер», — зауважила адвокатка.

За її словами, відповідальність за закупівлю необхідної кількості камер через офіційний тендер лежить на Міністерстві оборони.

Нагадаємо, з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть зобов’язані носити бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток.

Відеофіксація стане обовʼязковою умовою для забезпечення прозорості та законності дій представників ТЦК, а також для захисту прав громадян. У разі порушення порядку фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie