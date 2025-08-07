ТЦК зобовʼяжують знімати свої дії на бодікамери: адвокатка пояснила, як це вплине на мобілізацію

ТЦК зобовʼяжують знімати свої дії на бодікамери

В Україні планують запровадити бодікамери для всіх працівників ТЦК. Цей крок має на меті підвищити дисципліну та зменшити кількість порушень під час мобілізації.

Таку думку висловила адвокатка Тетяна Козаченко у в ефірі «День.LIVE».

Тетяна Козаченко наголосила, що бодікамери повинні бути у кожного працівника, без винятку, щоб уникнути вибірковості.

«Такі дії не повинні обґрунтовуватися тим, що у держави нема грошей закупити необхідну кількість бодікамер. Бо це порушення рівноваги — коли одні ходять з бодікамерами, а інші ходять без бодікамер», — зауважила адвокатка.

За її словами, відповідальність за закупівлю необхідної кількості камер через офіційний тендер лежить на Міністерстві оборони.

Нагадаємо, з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть зобов’язані носити бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток.

Відеофіксація стане обовʼязковою умовою для забезпечення прозорості та законності дій представників ТЦК, а також для захисту прав громадян. У разі порушення порядку фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.