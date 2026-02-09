ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2764
Час на прочитання
2 хв

ТЦК звернулися до чоловіків із правом на відстрочку: що слід зробити негайно

У ТЦК нагадують, що право на відстрочку потрібно підтверджувати документально, щоб уникнути непорозумінь. А ще там наголосили на важливості перевірки особистих даних у державних реєстрах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

Наявність підстав для відстрочки від мобілізації не означає її автоматичну дію без належного оформлення. У ТЦК закликали чоловіків негайно легалізувати свій статус через застосунок «Резерв+» або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП.

«Якщо ви маєте право на відстрочку від військової служби, але досі її не отримали — варто зробити це негайно. Факт наявності такого права не означає, що відстрочка вже діє», — йдеться у заяві.

Оформити відстрочку можна швидко й зручно через застосунок «Резерв+». Альтернативний варіант — звернення до найближчого ЦНАПу за місцем проживання.

Як оформити або подовжити відстрочку?

Якщо підстава для відстрочки підлягає автоматичному подовженню, жодних додаткових дій не потрібно — система самостійно оновить інформацію.

У разі подання нової заяви слід скористатися одним із доступних способів:

  • через застосунок «Резерв+» — онлайн та без зайвих витрат часу;

  • через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або якщо підстава ще не внесена до цифрових реєстрів.

Також рекомендується перевірити актуальність особистих даних у державних реєстрах. За відсутності підтвердженої інформації система не зможе автоматично подовжити відстрочку.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні закінчилася дія відстрочок, виданих у листопаді-січні, тому адвокатка Дар’я Тарасенко радить негайно перевірити їхній статус у «Резерв+» або через еВОД у «Дії». У разі припинення дії відстрочки необхідно терміново подати нову заяву онлайн через «Резерв+» або звернутися до ЦНАП із пакетом документів, щоб уникнути ризику мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
2764
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie