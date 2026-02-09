- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2764
- Час на прочитання
- 2 хв
ТЦК звернулися до чоловіків із правом на відстрочку: що слід зробити негайно
У ТЦК нагадують, що право на відстрочку потрібно підтверджувати документально, щоб уникнути непорозумінь. А ще там наголосили на важливості перевірки особистих даних у державних реєстрах.
Наявність підстав для відстрочки від мобілізації не означає її автоматичну дію без належного оформлення. У ТЦК закликали чоловіків негайно легалізувати свій статус через застосунок «Резерв+» або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП.
«Якщо ви маєте право на відстрочку від військової служби, але досі її не отримали — варто зробити це негайно. Факт наявності такого права не означає, що відстрочка вже діє», — йдеться у заяві.
Оформити відстрочку можна швидко й зручно через застосунок «Резерв+». Альтернативний варіант — звернення до найближчого ЦНАПу за місцем проживання.
Як оформити або подовжити відстрочку?
Якщо підстава для відстрочки підлягає автоматичному подовженню, жодних додаткових дій не потрібно — система самостійно оновить інформацію.
У разі подання нової заяви слід скористатися одним із доступних способів:
через застосунок «Резерв+» — онлайн та без зайвих витрат часу;
через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або якщо підстава ще не внесена до цифрових реєстрів.
Також рекомендується перевірити актуальність особистих даних у державних реєстрах. За відсутності підтвердженої інформації система не зможе автоматично подовжити відстрочку.
Нагадаємо, 3 лютого в Україні закінчилася дія відстрочок, виданих у листопаді-січні, тому адвокатка Дар’я Тарасенко радить негайно перевірити їхній статус у «Резерв+» або через еВОД у «Дії». У разі припинення дії відстрочки необхідно терміново подати нову заяву онлайн через «Резерв+» або звернутися до ЦНАП із пакетом документів, щоб уникнути ризику мобілізації.