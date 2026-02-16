ТЦК звернулися до обмежено придатних: що слід зробити до літа

Військово-лікарська комісія / © ТСН.ua

В Україні триває процес перегляду придатності військовозобов’язаних, які раніше мали статус «обмежено придатний». Громадяни повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2026 року згідно з оновленим законодавством.

Про це нагадав Івано-Франківський обласний ТЦК та СП.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, яким до 4 травня 2024 року було визначено статус «обмежено придатний до військової служби», зобов’язані повторно пройти ВЛК для уточнення своєї придатності.

Ця норма передбачена Законом України №3621-IX від 21 березня 2024 з урахуванням змін, внесених Законом №4235-IX від 12 лютого 2025 року.

Як пройти повторну ВЛК?

Для отримання скерування на ВЛК необхідно обрати один з варіантів:

особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації;

подати заявку через електронний кабінет військовозобов’язаного в застосунку «Резерв+».

Які документи потрібно мати?

паспорт громадянина України;

військово-облікові документи;

медичні довідки та висновки, що підтверджують стан здоров’я (за наявності).

У ТЦК нагадали, що від 4 травня 2024 року більше не використовуються формулювання «обмежено придатний до військової служби» та «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час». Таким чином, ті, кому раніше було встановлено один із цих статусів, мають пройти повторну ВЛК відповідно до оновлених вимог законодавства.

Мобілізація в Україні: що потрібно зробити чоловікам з правом на відстрочку

Зауважимо, нещодавно Вінницький обласний ТЦК та СП нагадав, що наявність підстав для відстрочки від мобілізації не означає її автоматичну дію. Відстрочку потрібно оформити належним чином. Статус необхідно легалізувати негайно через застосунок «Резерв+» або ЦНАП. Якщо право на відстрочку підлягає автоматичному подовженню, система оновить дані сама, проте в інших випадках слід подати нову заяву онлайн або особисто.

Оновлення мобілізації в Україні

Нагадаємо, найближчим часом у Верховній Раді планують переглянути мобілізаційні процедури, впровадивши комплексний підхід. Як зазначив нардеп Федір Веніславський, ключова мета — мінімізувати конфлікти під час мобілізації. Це дозволить уникнути звинувачень ТЦК у порушенні прав людини та не дасть ворогу використовувати такі інциденти для інформаційно-психологічних операцій.