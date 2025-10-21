Працівник ТЦК та СП / © ТСН.ua

Народний депутат України Олександр Федієнко повідомив, що вранці 21 жовтня став свідком «бусифікації»: працівники ТЦК та СП запхали до буса цивільну людину. При цьому бодикамери у військових були прикріплені таким чином, «що зняти щось вони не зможуть точно».

Про це Федієнко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Нардеп поділився, що вранці 21 жовтня став свідком «ганебного випадку»: люди у військовій формі запихали до буса цивільного.

«Звісно зупиняюсь, звісно підходжу, звісно підходить представник поліції, відверто все досить культурно. Хлопці з поліції дуже ввічливі, відчувається все ж таки підготовка. Хлопці з ТЦК — все, як завжди: темні окуляри, капюшони, тактичні перчатки, кажуть — мерзнуть», — йдеться в дописі Федієнка.

Він запитав, чому людину запхали до цивільного авто. На це поліцейський відповів, що людина перебувала в розшуку. Те, чому чоловіка на затримали і не посадили до авто поліції, правоохоронець пояснив браком машин.

Нардеп зауважив, що військові були з бодикамерами та всіма ознаками того, що вони належать до ТЦК. Щоправда, політик звернув увагу на один нюанс.

«Але є нюанс. У військових бодікамери висіли так, що зняти щось вони не зможуть точно. Я думаю, це питання треба якось врегулювати, щоб вони чітко були у тому місці, де їм потрібно бути. Напишу запит», — повідомив Федієнко.

Депутат додав, що правоохоронець у відповідь на його запитання підтвердив затримання цивільного, водночас визнавши, що автівка з затриманим вирушила не до поліції, а до ТЦК. Окрім того, всі дані про затриманого поліцейський вніс до планшета лише після зауваження політика.

«Я пропоную відкрийте планшет та показати мені, кого ви затримали? І що ви внесли у базу про цю людину дані. Але вже при мені поліцейський записав всі дані про затриману людину у планшет», — йдеться в дописі Федієнка.

Він поділився, який висновок зробив з цієї події.

«Висновок. Розібратись, чому людей пакують у цивільні автівки. Як повинні бути закріплені бодікамери. Та перевірити інформацію, як потрібно вносити в планшет такі інциденти», — резюмував народний обранець.

Нагадаємо, від 1 вересня всі працівники ТЦК зобов’язані носити бодикамери під час перевірки документів та вручення повісток. Відеофіксація стала обов’язковою умовою для забезпечення прозорості та законності дій центрів комплектування, а також для захисту прав громадян.