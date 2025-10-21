- Дата публікації
ТЦКівці кріплять бодикамери так, щоб нічого не можна було зняти — нардеп
Народний депутат Федієнко вимагає врегулювати питання носіння бодикамер працівниками ТЦК, після того, як став свідком затримання людини, яку запхали до цивільного авто.
Народний депутат України Олександр Федієнко повідомив, що вранці 21 жовтня став свідком «бусифікації»: працівники ТЦК та СП запхали до буса цивільну людину. При цьому бодикамери у військових були прикріплені таким чином, «що зняти щось вони не зможуть точно».
Про це Федієнко повідомив у своєму телеграм-каналі.
Нардеп поділився, що вранці 21 жовтня став свідком «ганебного випадку»: люди у військовій формі запихали до буса цивільного.
«Звісно зупиняюсь, звісно підходжу, звісно підходить представник поліції, відверто все досить культурно. Хлопці з поліції дуже ввічливі, відчувається все ж таки підготовка. Хлопці з ТЦК — все, як завжди: темні окуляри, капюшони, тактичні перчатки, кажуть — мерзнуть», — йдеться в дописі Федієнка.
Він запитав, чому людину запхали до цивільного авто. На це поліцейський відповів, що людина перебувала в розшуку. Те, чому чоловіка на затримали і не посадили до авто поліції, правоохоронець пояснив браком машин.
Нардеп зауважив, що військові були з бодикамерами та всіма ознаками того, що вони належать до ТЦК. Щоправда, політик звернув увагу на один нюанс.
«Але є нюанс. У військових бодікамери висіли так, що зняти щось вони не зможуть точно. Я думаю, це питання треба якось врегулювати, щоб вони чітко були у тому місці, де їм потрібно бути. Напишу запит», — повідомив Федієнко.
Депутат додав, що правоохоронець у відповідь на його запитання підтвердив затримання цивільного, водночас визнавши, що автівка з затриманим вирушила не до поліції, а до ТЦК. Окрім того, всі дані про затриманого поліцейський вніс до планшета лише після зауваження політика.
«Я пропоную відкрийте планшет та показати мені, кого ви затримали? І що ви внесли у базу про цю людину дані. Але вже при мені поліцейський записав всі дані про затриману людину у планшет», — йдеться в дописі Федієнка.
Він поділився, який висновок зробив з цієї події.
«Висновок. Розібратись, чому людей пакують у цивільні автівки. Як повинні бути закріплені бодікамери. Та перевірити інформацію, як потрібно вносити в планшет такі інциденти», — резюмував народний обранець.
Нагадаємо, від 1 вересня всі працівники ТЦК зобов’язані носити бодикамери під час перевірки документів та вручення повісток. Відеофіксація стала обов’язковою умовою для забезпечення прозорості та законності дій центрів комплектування, а також для захисту прав громадян.