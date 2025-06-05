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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
520
Час на прочитання
1 хв

ТЦКівці приїхали до центру при церкві: їм зламали щелепу і палець — деталі скандалу

На Рівненщині шестеро чоловіків побили працівників ТЦК, що приїхали їм вручити повістки, і втекли.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Працівник ТЦК. Ілюстративний колаж

Працівник ТЦК. Ілюстративний колаж / © ТСН.ua

Поблизу Рівного шість чоловіків побили працівників ТЦК, які приїхали вручити їм повістки.

Про це йдеться у повідомленні Рівненського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався у селі Зозів Шпанівської ТГ.

«Було здійснено напад невідомими особами за попередніми даними громадянами, які перебувають у реабілітаційному центрі при місцевій церкві, у кількості орієнтовно шістьох осіб із застосуванням фізичного впливу», — розповіли у ТЦК.

В результаті чого один з військовослужбовців ТЦК отримав травму та був направлений каретою «швидкої» до лікарні. Попередній діагноз: травматичний вивих середньої фаланги пальця лівої кисті. У іншого військовослужбовця діагностовано забій щелепи.

На місце події прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група. З місця події чоловіки мобілізаційного віку втекли.

Нагадаємо, що 5 червня у Києві стався бунт мобілізованих у розподільчому центрі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
520
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