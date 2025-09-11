ТСН у соціальних мережах

1045
2 хв

ТЦКівці в’їхали у паркан старости на Рівненщині: що кажуть у військкоматі (відео)

Інцидент із бусом ТЦК стався у селі Трипутні, а очевидці стверджують, що військові були нетверезими.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Бус працівників ТЦК та СП врізався у паркан у Рівненській області

Бус працівників ТЦК та СП врізався у паркан у Рівненській області / © скриншот з відео

У селі Трипутні Сарненського району Рівненської області 10 вересня працівники ТЦК та СП в’їхали бусом у паркан старости Петра Чайковського. Селяни стверджують, що ТЦКівці були напідпитку. У військкоматі відреагували на інцидент.

Про це повідомляє ITV.

Працівники ТЦК їздили вулицями села Трипунтні, як раптом близько 10:00 в’їхали у паркан. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Староста села Петро Чайковський розповів, що самого моменту удару не бачив, але чув потужний звук. Саме в його паркан і врізався бус.

«Так, правда. Писали. Ми позовну заяву заберемо. Нам сказали, що відшкодують всі збитки, які були завдані. Вони були в стані алкогольного сп’яніння? Так-так. Це було зранку, я тільки почув як вже звук, як вони стукнулись. Там у сусіда і у мене паркан трошки. У сусіда там по метрів 6 паркану пошкоджено», — розповів Чайковський.

Жителі села стверджували, що працівники ТЦК були напідпитку.

«В якому стані їздять. Виведіть його, бл***, побачим, чи він путає ногами», — цитує видання місцевих жителів.

Селяни також поділилися, що не на жарт налякані цим інцидентом.

У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували журналістам цю подію.

«За даним фактом призначене службове розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом», — сказала речниця обласного ТЦК Тетяна Камерістова.

Нагадаємо, у серпні на Волині працівник ТЦК поранив жінку під час конфлікту з місцевими жителями. За даними правоохоронців, військовослужбовець здійснив кілька пострілів, один з яких влучив у 68-річну жінку. Вона перебуває в лікарні у задовільному стані. За інформацією Волинського обласного ТЦК, конфлікт виник під час оповіщення громадянина з інвалідністю. Місцеві жителі почали кидати каміння в автомобіль, після чого військові відкрили вогонь.

