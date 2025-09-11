- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1045
- Час на прочитання
- 2 хв
ТЦКівці в’їхали у паркан старости на Рівненщині: що кажуть у військкоматі (відео)
Інцидент із бусом ТЦК стався у селі Трипутні, а очевидці стверджують, що військові були нетверезими.
У селі Трипутні Сарненського району Рівненської області 10 вересня працівники ТЦК та СП в’їхали бусом у паркан старости Петра Чайковського. Селяни стверджують, що ТЦКівці були напідпитку. У військкоматі відреагували на інцидент.
Про це повідомляє ITV.
Працівники ТЦК їздили вулицями села Трипунтні, як раптом близько 10:00 в’їхали у паркан. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Староста села Петро Чайковський розповів, що самого моменту удару не бачив, але чув потужний звук. Саме в його паркан і врізався бус.
«Так, правда. Писали. Ми позовну заяву заберемо. Нам сказали, що відшкодують всі збитки, які були завдані. Вони були в стані алкогольного сп’яніння? Так-так. Це було зранку, я тільки почув як вже звук, як вони стукнулись. Там у сусіда і у мене паркан трошки. У сусіда там по метрів 6 паркану пошкоджено», — розповів Чайковський.
Жителі села стверджували, що працівники ТЦК були напідпитку.
«В якому стані їздять. Виведіть його, бл***, побачим, чи він путає ногами», — цитує видання місцевих жителів.
Селяни також поділилися, що не на жарт налякані цим інцидентом.
У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували журналістам цю подію.
«За даним фактом призначене службове розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом», — сказала речниця обласного ТЦК Тетяна Камерістова.
Нагадаємо, у серпні на Волині працівник ТЦК поранив жінку під час конфлікту з місцевими жителями. За даними правоохоронців, військовослужбовець здійснив кілька пострілів, один з яких влучив у 68-річну жінку. Вона перебуває в лікарні у задовільному стані. За інформацією Волинського обласного ТЦК, конфлікт виник під час оповіщення громадянина з інвалідністю. Місцеві жителі почали кидати каміння в автомобіль, після чого військові відкрили вогонь.