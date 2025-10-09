Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У Полтавській області працівники Кременчуцького районного ТЦК та СП почали перевірку закладів освіти міста щодо фіктивного працевлаштування педагогів заради відстрочки від мобілізації.

Про це в Мережі повідомив редактор «Кременчуцької газети» Олег Булашев.

«Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) розпочав перевірку закладів освіти міста. Метою є контроль за педагогами та іншими працівниками шкіл, які мають відстрочку від мобілізації», — йдеться у заяві журналіста.

Реклама

Він уточнив, що під час перевірки ТЦКівці з’ясовують, чи законно кожен із працівників отримав відстрочку, і чи справді ці люди виконують свої робочі обов’язки, а не є фіктивно працевлаштованими.

Булашев додав, що ТЦК проводить такі заходи для виявлення можливих зловживань і недопущення ухилення від мобілізації під прикриттям роботи в освітніх установах.

Зауважимо, на момент публікації новини Кременчуцький РТЦК та СП і Полтавський обласний ТЦК та СП не коментували інформацію про перевірки в закладах освіти.

До слова, у Міносвіти України заявили про посилення контролю над аспірантурою та співпрацю з правоохоронцями для запобігання ухиленню від мобілізації. Відомство вже виявило порушення, як-от спробу Класичного приватного університету «заднім числом» внести 3000 «аспірантів», за що його позбавили ліцензії.