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Ту-22М3 пройшов Курськ і рухається у південно-східному напрямку: не нехтуйте повітряною тривогою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
316
Час на прочитання
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Ту-22М3 пройшов Курськ і рухається у південно-східному напрямку: не нехтуйте повітряною тривогою

Наближається ворожий літак

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах, ворожий Ту-22М3 пройшов Курськ і рухається у південно-східному напрямку.

Також у низці південно-східних областей оголошена повітряна тривога. Не нехтуйте особистою безпекою. 

Пізніше стало відомо, що Ту-22м3 - біля східного кордону. Про це повідомили моніторингові канали. Перебувайте в укриттях!

Раніше у ніч проти 29 червня 2023 року у Харкові пролунали вибухи

Також у Запоріжжі було чути вибухи

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Перегляди
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