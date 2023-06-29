Ту-22М3 пройшов Курськ і рухається у південно-східному напрямку: не нехтуйте повітряною тривогою

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах, ворожий Ту-22М3 пройшов Курськ і рухається у південно-східному напрямку.

Також у низці південно-східних областей оголошена повітряна тривога. Не нехтуйте особистою безпекою.

Пізніше стало відомо, що Ту-22м3 - біля східного кордону. Про це повідомили моніторингові канали. Перебувайте в укриттях!

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Раніше у ніч проти 29 червня 2023 року у Харкові пролунали вибухи.

Також у Запоріжжі було чути вибухи.