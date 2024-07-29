Ту-95 у повітрі, ракетоносій у Чорному морі та атака ворожих безпілотників з півдня: ситуація станом на 29 липня 2024 року

Не нехтуйте особистою безпекою.
Моніторингові канали оцінили оперативну ситуацію станом на півнів 29 липня 2024 року.
Так, з боку стратегічної авіації немає загроз, але водночас на аеродромі "Енгельс" зараз перебуває щонайменше 5х Ту-95мс готових до виконання бойових завдань. Також зафіксовано виліт кількох Ту-95МС з авіабази "Оленья", їхня мета наразі невідома, тому уважно ставимося до сигналів повітряної тривоги.
Також повідомляється про рух групи БпЛА з Півдня.
"Декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА", - додають українські військові.
Щодо флоту, то в акваторію Чорного моря виведено один ракетоносій.
Загальний боєзапас до 4х крилатих ракет "Калібр".
Тому після оголошення повітряної тривоги у відповідних регіонах України - потурбуйтеся про власну безпеку та перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що над Дніпропетровською областю збили ворожу ракету: перші подробиці.
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