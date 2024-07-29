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Ту-95 у повітрі, ракетоносій у Чорному морі та атака ворожих безпілотників з півдня: ситуація станом на 29 липня 2024 року

Ту-95 у повітрі, ракетоносій у Чорному морі та атака ворожих безпілотників з півдня: ситуація станом на 29 липня 2024 року

За потреби - перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не нехтуйте особистою безпекою.

Моніторингові канали оцінили оперативну ситуацію станом на півнів 29 липня 2024 року.

Так, з боку стратегічної авіації немає загроз, але водночас на аеродромі "Енгельс" зараз перебуває щонайменше 5х Ту-95мс готових до виконання бойових завдань. Також зафіксовано виліт кількох Ту-95МС з авіабази "Оленья", їхня мета наразі невідома, тому уважно ставимося до сигналів повітряної тривоги.

Також повідомляється про рух групи БпЛА з Півдня. 

"Декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

"Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА", - додають українські військові. 

Щодо флоту, то в акваторію Чорного моря виведено один ракетоносій.

Загальний боєзапас до 4х крилатих ракет "Калібр".

Тому після оголошення повітряної тривоги у відповідних регіонах України - потурбуйтеся про власну безпеку та перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що над Дніпропетровською областю збили ворожу ракету: перші подробиці

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