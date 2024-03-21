Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів: імовірні пуски крилатих ракет - ПС ЗСУ

Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Наразі йдеться про імовірні пуски крилатих ракет.

"Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 03.45", - йдеться у повідомленні.

Також повітряна тривога оголошена у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях через ракетну небезпеку. Ракетна небезпека оголошена в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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Водночас моніторингові канали зауважують, що за попередньою інформацією, таки відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією.

"Ракети очікуємо біля кордонів України: ~03:40 - 04:30", - читаємо у повідомленні.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомили про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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