Туман, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на четвер, 18 листопада

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У четвер, 18 листопада, у деяких регіонах України очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно сухо, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та у північних областях місцями невеликий дощ (на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах з мокрим снігом). Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у західних областях від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Києві 18 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 5° тепла.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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