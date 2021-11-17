Туман, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на четвер, 18 листопада

Туман, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на четвер, 18 листопада

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У четвер, 18 листопада, у деяких регіонах України очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно сухо, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та у північних областях місцями невеликий дощ (на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах з мокрим снігом). Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у західних областях від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві 18 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 5° тепла.

Також читайте Обіцяних морозів уже не буде: в Україні різко зміниться погода

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Читайте також:

На що чекати від погоди цього тижня