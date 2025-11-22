Туман і дощі на Покровському напрямку: як негода впливає на атаки РФ

Покровськ / © Associated Press

Туман і дощі сповільнюють просування росіян на Покровському напрямку.

Про це в етері КИЇВ24 розповів командир екіпажу БпЛА «Кара небесна» бригади «Рубіж» Андрій Отченаш.

Військовий зазначив, що дощі наразі перетворюють поле бою на важкопрохідне болото, де ворожа техніка буквально тоне. Як приклад, військовий навів випадок, коли під час штурмів росіяни за лічені хвилини втратили близько п’яти одиниць техніки разом з десантом.

Однак, як додав Отченаш, окупанти продовжують застосовувати техніку, щоб просуватися далі.

Проте разом з тим туман дозволяє ЗСУ евакуйовувати поранених і покращувати ситуацію на полі бою загалом.

Нагадаємо, російські окупанти з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.