Туман, ожеледиця та сходження лавин: надзвичайники попередили українців про небезпеку

Туман, ожеледиця та сходження лавин: надзвичайники попередили українців про небезпеку

На дорогах буде небезпечна ожеледиця.

У п'ятницю, 31 грудня, у Карпатах очікується значна небезпека сходження лавин. Любителям зимових мандрівок у горах надзвичайники порадили утриматися від походів.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, значна сніголавинна небезпека спостерігається на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та у горах Львівської області.

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Окрім того, 31 грудня на дорогах країни ожеледиця. Вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів. У північних та центральних областях місцями ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, що в останній день року погода зіпсується по всій Україні. Очікується потепління та дощі.

Укргідрометцентр

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