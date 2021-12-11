Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Туман, ожеледиця та сходження лавин: надзвичайники попереджають українців про небезпеку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Туман, ожеледиця та сходження лавин: надзвичайники попереджають українців про небезпеку

УНІАН

Субота-неділя обіцяють бути в Україні теплими. Максимальна температура повітря протягом дня досягатиме +4+9 градусів.

Вночі та вранці 11 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця. У горах - значна снiголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що вночі та вранці у західних та Вінницькій областях туман, що призведе до обмеженої видимості 200-500 м, на дорогах ожеледиця, оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Водночас, у зв’язку з відлигою 10 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області та 11 грудня у високогір’ї Закарпатської області значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Також 12-13 грудня через снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок, 11 грудня, без електропостачання залишилось 55 населених пунктівДо відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Чим себе розважити на вихідних та якою буде погода

Чим себе розважити на вихідних та якою буде погода

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація