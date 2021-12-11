Туман, ожеледиця та сходження лавин: надзвичайники попереджають українців про небезпеку

Туман, ожеледиця та сходження лавин: надзвичайники попереджають українців про небезпеку

Субота-неділя обіцяють бути в Україні теплими. Максимальна температура повітря протягом дня досягатиме +4+9 градусів.

Вночі та вранці 11 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця. У горах - значна снiголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що вночі та вранці у західних та Вінницькій областях туман, що призведе до обмеженої видимості 200-500 м, на дорогах ожеледиця, оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

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Водночас, у зв’язку з відлигою 10 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області та 11 грудня у високогір’ї Закарпатської області значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Також 12-13 грудня через снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок, 11 грудня, без електропостачання залишилось 55 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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