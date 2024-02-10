Туман та дощ з мокрим снігом, на Київщині – небезпечні метеорологічні явища: погода на 11 лютого

В Україні у неділю, 11 лютого буде хмарно. У південній частині та більшості центральних областей без істотних опадів, на решті території невеликий дощ.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У північних областях вночі мокрий сніг, у східних областях – помірний мокрий сніг.

На більшій частині території вночі та вранці туман; у північних та східних областях – на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 7-9° тепла, на сході та північному сході країни близько 0°; вдень у північних та східних областях 3-8° тепла, на решті території 7-12°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 11-16° тепла.

Погода у Києві та області

На Київщині синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці туман, видимість – 200-500 м, I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Погода буде хмарною, пройдуть невеликі дощі, вночі подекуди з мокрим снігом.

Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла;

У Києві вночі 1-3° тепла, вдень – близько 5°.

Нагадаємо, до України прийде аномальне потепління – дати.

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