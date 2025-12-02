ТСН у соціальних мережах

Тумани і +12: 2 грудня Україну накриє "тепла мряка" (мапа)

У вівторок, 2 грудня, Карпати будуть зі снігом, південь у теплі, а Київ — у тумані.

В Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман

В Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман / © unsplash.com

В Україні 2 грудня буде хмарно. Місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах місцями 1-3° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Мапа погоди на 2 грудня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 2 грудня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 2 грудня хмарно, місцями невеликий дощ.

Вночі та в першій половині дня туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

По області — вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму.

