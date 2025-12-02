- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
Тумани і +12: 2 грудня Україну накриє "тепла мряка" (мапа)
У вівторок, 2 грудня, Карпати будуть зі снігом, південь у теплі, а Київ — у тумані.
В Україні 2 грудня буде хмарно. Місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах місцями 1-3° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 2 грудня хмарно, місцями невеликий дощ.
Вночі та в першій половині дня туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.
По області — вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму.