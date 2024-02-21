Тунель під колишнім Каховським водосховищем технологічно можливий – фахівець

Зробити підкоп завдовжки 4,5 км можна як з поверхні, так і підземним способом.

Існують технології, які дозволяють побудувати тунель під колишнім Каховським водосховищем у нестійких чи слабостійких породах. Однак зробити це непомітно не вдасться.

Таку думку висловив доктор технічних наук, завідувач кафедри "Дніпровської політехніки" Сергій Гапєєв у коментарі “Суспільному”.

За його словами, теоретично, без урахування необхідних для цього коштів і ресурсів, зробити такий підкоп завдовжки 4,5 км можна як з поверхні, так і підземним способом. Водночас фахівець зауважив, що для переправи диверсійно-розвідувальних груп це повинна бути капітальна споруда.

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“Ми маємо розуміти, що це людина у спорядженні, в індивідуальних засобах захисту. А ще зброя, додаткова зброя, боєкомплекти тощо. Для того, щоб вона дісталася якогось кінцевого пункту, могла виконувати бойове завдання, вона має хоч з мінімальним комфортом переміщуватися. Не поповзом, а на своїх ногах", – зазначив Сергій Гапєєв.

За його підрахунками, такий тунель повинен бути завширки принаймні 70 см, а заввишки хоча б півтора метра, тож будівництво такого об’єкта важко не помітити. До того ж, наголосив фахівець, його спорудження займе тривалий час – щонайменше пів року.

"Споруда має бути надійною, щоб вона не завалилася. Не завалила тих людей, які по ній переміщуються. Також ми розуміємо, що можливий вогневий вплив на трасі цього тунелю. Він має витримувати влучання артилерійських снарядів, вибухи", – пояснив Гапєєв.

На прикладі будівництва метрополітену він пояснив, що для таких робіт необхідні значні ресурси, багато людей, комунікації, спеціальний технічний отвір для спеціального обладнання.

Нагадаємо, Каховське водосховище катастрофічно обміліло після підриву дамби ГЕС російськими окупантами. Водночас річка Дніпро повернулася в межі старого русла, а дно водосховища перетворилося на пустелю.

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