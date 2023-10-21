Тунелі біля Авдіївки: чи допоможе це росіянам і яка головна відмінність від боїв за Бахмут

Російським військам наврядчи допоможуть тунелі біля Авдіївки. Їм потрібна величезна кількість артилерії та боєприпасів для знищення укріплень ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.

"Кротові нори" не допоможуть

Нарожний стверджує, що між Авдіївкою та Бахмутом є принципова різниця. Річ у тім, що в Бахмуті ворог застосовував іншу тактику.

"Наші війська використовували кожен будинок як укріплення, а ворог просто кожен будинок зносив за допомогою артилерії, за допомогою ракетних військ, вогнеметних гранатометів", – каже експерт.

Тут дещо інша історія, акцентує він, тому що у нас – бетоновані укріплення. Вони розташовані поза межами міста, відносно далеко. Щоб їх розбити, їм треба потрібна важка артилерія, десятки, а то й сотні артилерійських боєприпасів і КАБів для знищення кожного взводного опорного пункту, якій там був побудований.

"Як їм ці "кротові нори" поможуть? Підібратися швидше і робить нескінченні "м'ясні штурми"? Можливо, але поки що це успіху їм ніякого не дасть?" – запевняє військовий експерт.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів". Так, щоб підібратись непомітно до позицій ЗСУ, вони риють тунелі.

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