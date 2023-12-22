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"Тупцюють на місці": у ЗСУ розповіли про дії росіян та ситуацію на Бахмутському напрямку

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Тупцюють на місці": у ЗСУ розповіли про дії росіян та ситуацію на Бахмутському напрямку

Український військовослужбовець 10-ї штурмової бригади “Едельвейс” стріляє з гармати Д-30 у бік російських позицій на лінії фронту біля Бахмута, Донецька область, 5 липня 2023 року / Фото: Associated Press

Ворог може планувати все, що завгодно, та серйозних досягнень досі не має.

Росіяни намагаються просуватися на Бахмутському напрямку. Втім, особливого вони успіху не мають.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Еспресо".

"ЗСУ перебуває в активній обороні. За кращої нагоди українські війська покращують своє тактичне становище і при можливості переходять до наступальних дій. Тобто, особливих успіхів у росіян немає, відбувається більше топтання на місці", - зазначив він.

Залучили великі сили

Як зазначає Фітьо, окупаційна армія не відмовляється від своїх планів наступати на Бахмутському напрямку. Там зосереджені дійсно великі сили ворога:

  • десантники;
  • морська піхота;
  • штурмові підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених.

Росіяни намагаються наступати та штурмувати. За словами речника, вони хочуть наступати на Часів Яр, щоб потім розвинути свій успіх на Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку.

"Окупанти у своїх планах не врахували, що проти них воюють ЗСУ та Сили оборони, які не дозволять їм реалізувати ці плани", – пояснив начальника служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше в ISW розповіли, що окупанти дещо просунулися біля Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
516
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