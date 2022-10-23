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"Тупе російське бидло скабздонило": чиновник з Ізюма запеленгував свої навушники Apple в російському Сєвєродвінську

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"Тупе російське бидло скабздонило": чиновник з Ізюма запеленгував свої навушники Apple в російському Сєвєродвінську

Російські окупанти пограбували оселю заступника міського голови міста Ізюм Володимира Мацокіна.

Під час окупації міста Ізюм на Харківщині російські окупанти грабували покинуті квартири містян. Серед тих, хто позбувся свого майна і заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. Так, свої навушники фірми Apple чиновник виявив за 2000 км від свого дому.

Про це він повідомив у Мережі.

"Русня це тупе, воровате, примітивне бидло. Випадково зайшов в локатор мого телефону, а там черговий доказ вищевказаного. Тупе російське створіння, ціллю життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють їхнім власникам відстежувати місцеперебування своїх гаджетів по всьому світу. І ось моі навушники, що лежали в шафці прихожої вже в смердючому сєвєродвінську, архангельськоі області, росіі. Тупе російське бидло скабздонило їх", - написав чиновник.

Він висловив сподівання, що колись вкрадені навушники відскочать разом із головою їхнього нового власника.

Нагададаємо, що в Мережі з'явилося відео, як росіяни крали з одного з пошкоджених будинків побутову техніку. Зокрема, вони виносили пральну машинку.

Раніше повідомлялося про російського окупанта з Бурятії, який вкрав в українця камеру відеоспостереження. Через це життя бурята перестало бути приватним. За ним може спостерігати не тільки власник камери, а й усі охочі завдяки поширеним в соцмережі відео.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2359
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