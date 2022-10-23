"Тупе російське бидло скабздонило": чиновник з Ізюма запеленгував свої навушники Apple в російському Сєвєродвінську

Під час окупації міста Ізюм на Харківщині російські окупанти грабували покинуті квартири містян. Серед тих, хто позбувся свого майна і заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. Так, свої навушники фірми Apple чиновник виявив за 2000 км від свого дому.

Про це він повідомив у Мережі.

"Русня це тупе, воровате, примітивне бидло. Випадково зайшов в локатор мого телефону, а там черговий доказ вищевказаного. Тупе російське створіння, ціллю життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють їхнім власникам відстежувати місцеперебування своїх гаджетів по всьому світу. І ось моі навушники, що лежали в шафці прихожої вже в смердючому сєвєродвінську, архангельськоі області, росіі. Тупе російське бидло скабздонило їх", - написав чиновник.

Він висловив сподівання, що колись вкрадені навушники відскочать разом із головою їхнього нового власника.

Нагададаємо, що в Мережі з'явилося відео, як росіяни крали з одного з пошкоджених будинків побутову техніку. Зокрема, вони виносили пральну машинку.

Раніше повідомлялося про російського окупанта з Бурятії, який вкрав в українця камеру відеоспостереження. Через це життя бурята перестало бути приватним. За ним може спостерігати не тільки власник камери, а й усі охочі завдяки поширеним в соцмережі відео.

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