"Тупий сигнал світові": у МЗС відреагували на масований удар по енергетиці України

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

У МЗС вважають, що президент РФ Володимир Путін свідомо завдав потужної ракетно-дронової атаки по критичній інфраструктурі України саме 10 жовтня. Це третя річниця першого масованого удару по українській енергетиці 2022 року.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий.

«Це простий, тупий, перепрошую, сигнал від Росії світу, що політика агресії і терору триває. І Росія за ці три роки не змінила свого курсу агресії, терору та ультиматумів», — заявив він.

Реклама

Московський режим продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля. В цьому сенсі росіяни гірші, наголосив Тихий, ніж ХАМАС.

Тихий додав, що Сибіга вже повідомив іноземних колег про наслідки російського обстрілу. Він також поділився з ними дуже чітким списком потреб України, насамперед — енергетичних, які внаслідок таких обстрілів зростають.

«Крім того, ми збирали послів, іноземний корпус України, з якими ділилися також енергетичними нашими потребами для того, щоб збирати допомогу. І наші закордонні дипломатичні установи, посли України за кордоном займаються збором безпосередньо допомоги для громад, особливо прифронтових», — зазначив Тихий.

Раніше ми писали, що в Україні триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки РФ на енергооб’єкти. Станом на 15:55 аварійні відключення застосовувалися: у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Реклама

Після відновлювальних робіт енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для деяких споживачів на Харківщині. Щобільше, абоненти Черкаської області — повністю заживлені.

На жаль, ситуація на Чернігівщині ускладнилася — застосовуються три черги знеструмлень одночасно.

Мешканців усіх регіонів України вчергове закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня армія РФ масовано вдарила по Україні дронами й ракетами. Ворог застосував 497 засобів повітряного нападу: 32 ракети та 465 дронів різних типів.

Реклама

Сили ППО знищили 420 повітряних цілей, зокрема: 405 БпЛА типу Shahed і «Гербера», один «Кинджал», чотири «Іскандер-М»/KN-23, дев’ять «Іскандер-К» і одну Х-59/69.