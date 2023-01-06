"Турбота" окупантів про місцевих: на Куп’янщині колаборантці світить до десяти років в‘язниці

Колаборантці, яка працювала в окупаційній адміністрації на Куп‘янщині, загрожує до десяти років в‘язниці.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України - ред).

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня жінка обійняла псевдопосаду «и.о. помощника начальника отдела» так званого «Кондрашовского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области».

Головною метою її «діяльності» було створити вигляд «порядку» під час окупації села Кіндрашівка. Задля цього «начальниця» організовувала видачу господарського інвентарю та надавала різні вказівки односельцям.

Крім того, жінка організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти нібито «турбуються» про місцеве населення.

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Колаборанти в Україні

Нагадаємо, що раніше у Херсоні спіймали колаборанта, який охороняв окупантів, а українців кидав до катівень. За це йому запропонували "посаду" у створеному агресором "управлении мвд по городу Херсону".

Тим часом колаборантка з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців. Зрадниця агітувала херсонців підтримувати країну-агресорку.

Також у столиці затримали колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці на Луганщині. Злочинцем виявився екскерівник комунального підприємства у Сватовому. Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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