Турбота з крилами: авіакомпанія «Українські вертольоти» підтримують дітей полеглих Героїв

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Нещодавно Авіакомпанія організувала теплу подію та запросила на неї не лише дітей-сиріт, які вже є її підопічними, а й малечу загиблих Захисників з Київщини. Захід відбувся у просторі «Третє дихання» — місці, створеному для підтримки емоційної рівноваги та внутрішньої сили.

«Ми розуміємо, що, на жаль, ця війна завтра не завершиться. Але ми маємо вчитися жити та працювати в надскладних умовах. Дорогі діти! До вашого повноліття ми будемо поруч, допомагатимемо і робитимемо все, щоб ваше дитинство було щасливим, попри обставини. Ми з вами, ми разом — і ми подолаємо всі труднощі, щоб ви зростали здоровими, усміхненими та радісними. Дякуємо вам за довіру!», — звернувся до дітей Голова Ради директорів компанії Володимир Ткаченко.

Дітей чекали подарунки та частування. Представники компанії були поруч: спілкувалися, відповідали на запитання, створювали атмосферу довіри та тепла. Організатори подбали, щоб кожен учасник почувався захищено й мав простір для емоцій.

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Постійна підтримка — основа благодійної платформи «Дітям наших Захисників»

Допомога від «Українських вертольотів» не обмежується організацією заходів. Щомісяця кожна дитина під опікою компанії отримує по 10000 грн — на техніку, одяг, взуття, іграшки та речі для побуту. Ця підтримка є частиною благодійної платформи «Дітям наших Захисників», що об’єднує соціально-відповідальні бізнеси з усієї країни.

До ініціативи вже приєдналися десятки бізнесів, серед них — МХП, який опікується 32 дітьми. І ця спільна турбота з кожним місяцем охоплює все більше родин.

Це не разовий жест, а довготривала, відповідальна місія. Приклад того, як бізнес бере участь у житті країни саме тоді, коли це справді важливо. Бо турбота — це дія.