Туреччина вироблятиме свої безпілотники Bayraktar, які так злять Росію, в Україні

За словами Дмитра Кулеби, в Україні вже є земельна ділянка, де буде побудовано завод.

Будівництво турецьких бойових безпілотників Bayraktar в Україні вже доконаний факт. Цей проєкт вже відбувся. Так, була низка перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті. Вже є земельна ділянка (під Києвом - авт.), де буде побудовано завод.

Про це, відповідаючи на запитання ТСН.ua, сказав міністр закордонних срав України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові.

"Ми безумовно також обговорювали подальші кроки в розвитку військово-технічного співробітництва. Туреччина цікавиться можливостями українського Антонова. Ефективність наших літаків була яскраво доведена під час ліквідації нещодавніх пожеж в Туреччині", - сказав очільник українського МЗС.

На запитання ТСН.ua про можливість створення спільної флотилії в Чорному морі для протидії Росії, яка повільно перетворює його на своє внутрішнє озеро (зокрема в рамках НАТО це питання обговорюється від 2016 року), Дмитро Кулеба відповів, що поки Україна не є членом ЄС і НАТО, Київ розпочав політику створення малих альянсів.

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"Є стратегічна ініціатива президента України, що країни НАТО плюс Україна, Грузія і навіть Молдова можуть об’єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. Вона проговорюється зараз в різних столицях, в тому числі з Анкарою. Україна готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки в зміцненні партнерства в питанні Чорноморської безпеки. І ми ці кроки сьогодні з Мевлютом проговорили. Тому вважайте, що переговори перебувають в активній фазі. Але я вважаю, що той факт, що саме в Туреччині зараз будується корвет для ВМС України, є найкращим свідченням, як тісно ми вже взаємодіємо в Чорному морі", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, ідею створення спільної військової флотилії в Чорному морі для протидії агресії Росії в рамках НАТО вперше було запропоновано 2016 року. Проте тоді питання офіційно заблокувала Болгарія, а неофіційно - Франція та Німеччина, щоб не дратувати Росію.

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