Туреччина може допомогти: Зеленський розкрив можливу участь Анкари в гарантіях безпеки

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна отримує підтримку від партнерів у різних форматах — військовому, фінансовому та розвідувальному.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Києві.

«Поки що зарано говорити про всі країни»

За словами глави держави, кожна країна має свої можливості та обмеження:

«Є різні країни з різними обсягами допомоги, з різними можливостями. І поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати,» — зазначив президент.

Він додав, що деякі держави не можуть бути залученими безпосередньо через внутрішні закони, але готові підтримати Україну фінансово.

Роль Туреччини у морі

Окремо Зеленський відзначив готовність Туреччини допомогти з безпекою в морі:

«Наші колеги з Туреччини заявили, що хочуть бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі, присутність наша там буде повною,» — навів слова турецької сторони президент.

Після чого буде остаточно сформований формат міжнародної допомоги

Зеленський підкреслив, що остаточний формат міжнародної підтримки буде сформований після того, як буде погоджена відповідна інфраструктура:

«Поки що зарано говорити про всі країни, треба, щоб інфраструктура була виписана, а потім ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти,» — резюмував він.

Нагадаємо, за словами Зеленського, гарантії безпеки України, мають бути такими, як 5 стаття НАТО.

За словами президента, нині перемовини відбуваються на рівні радників з безпекових питань, представників військових структур та дипломатів.

Він підкреслив, що безпекові гарантії безпосередньо пов’язані з фінансуванням Збройних сил України.

«Це мають бути гарантії на зразок п’ятої статті НАТО, тобто справді дієві механізми безпеки. Саме до такого результату ми повинні прийти», — зазначив Зеленський.

Також голова держави зазначив, що росіяни роблять все, щоб переговори щодо миру в Україні не відбулися.

Володимир Зеленський назвав свій запланований на 18 серпня візит до Вашингтона «історично важливим». За його словами, під час зустрічей йшлося про можливі формати переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним — як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі.

Президент підкреслив, що Київ не має жодних прямих домовленостей із Москвою. Він зауважив, що «було б бажано» спершу провести тристоронню зустріч, проте якщо американський президент наполягатиме на двосторонніх переговорах між лідерами України та Росії, то «ми готові підтримати цей формат, а згодом перейти до тристороннього».

Зеленський також наголосив, що у разі відмови Кремля від дипломатичного шляху мають бути запроваджені потужні санкційні пакети.