Турецька компанія Baykar безкоштовно надасть Bayraktar, на який збирали кошти у Польщі

Зібрані кошти передадуть на потреби України.

Про це повідомив організатор акції, польський журналіст Славомір Сєраковський.

У заяві Baykar сказано, що компанія зворушена солідарністю поляків.

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"Дякуємо всім полякам, які підтримали цю важливу акцію. Ми вражені, що сотні тисяч поляків взяли участь у організованій акції. Ми хочемо стати частиною цього руху людської солідарності. Ми безкоштовно пожертвуємо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати батьківщину найкращим чином. А ми будемо стежити за призначенням коштів, зібраних українськими благодійними організаціями для цілей, які служать зміцненню України", - йдеться в листі компанії.

Сам організатор акції повідомив, що участь у збиранні коштів на "Байрактар" для України взяли участь понад 200 тисяч осіб та організацій.

"Ефект наших зусиль подвоївся! За домовленістю з українською та турецькою сторонами, ми спрямуємо зібрані кошти на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв. Надлишок, тобто приблизно 1,8 млн злотих, згідно з описом збору, ми передамо до фонду Збройних сил України. Підсумовуючи: загалом наша фінансова підтримка України становить приблизно 50 000 000 злотих", — написав Сєраковський.

Нагадаємо, що у Канаді почали збирати кошти на Bayraktar для українських військових

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