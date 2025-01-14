Турецька, єгипетська, кенійська: традиції приготування кави різних народів світу

Кава — найпопулярніший напій. Але мало хто знає, що вона з'явилася дуже давно, і практично кожен народ світу має свої традиції заварювання смачної кави. Як приготувати смачну каву в домашніх умовах — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Трохи історії — коли почали пити каву і звідки походить популярний напій

В кожного народу є свої легенди, які стосуються походження кави та першого знайомства з цим напоєм. Однією з найпопулярніших, яка також є загальноприйнятою та найдостовірнішою, є історія пастуха із провінції Каффа, який почав готувати ароматний напій після того, як побачив, що його кози ставали більш бадьорими і жвавими, поїдаючи листя дивної рослини. Пастух зібрав листя та зробив з нього відвар. Після того, як він його випив, йому не хотілося спати всю ніч.

Більшість вчених погоджуються з думкою, що кава походить саме з провінції Каффа. Спочатку напій тут готували з сирих зерен, які довгий час настоювали у воді. За смаком він, найімовірніше, нагадував вино. Зрештою зерна почали підсмажувати, використовуючи під час цього процесу ще й воду. А ось гарячий напій став популярним лише через деякий час.

Як варять каву різні народи світу

Як готують каву різні народи світу? / Фото: Pexels

Щоранку люди в усьому світі проводять схожий ритуал: вони прокидаються, а потім йдуть готувати і, врешті, смакувати горнятко запашної кави. Єдине, що відрізняє народи різних країн — це традиції заварювання популярного напою. Давайте поговоримо про найдивніші з них:

Туреччина — ароматну турецьку каву (Türk kahvesi) готують у спеціальних турках, які називають "cerve". Використовують лише дрібно мелені зерна, які варять на повільному вогні. Часто до турецької кави додають дрібку солі, а щоб напій швидше охолонув, ще до гарячого кидають кубик льоду. Подають каву з кавовою гущею, яка повільно осідає на дно горнятка. Фінляндія — фіни подають свою каву (Kaffeost) із сирними кубиками, які мають назву "juustoleipä". Хоча така традиція може здаватися дещо дивною, але таке смакове поєднання досить цікаве. Середньостатистичний фін випиває на день 9 горняток кави, тому найбільшої популярності в цій країні здобув саме не дуже міцний напій. Кенія — крім основних інгредієнтів (вода, кава, цукор), кенійці додають до напою місцеві — різні спеції та гострий перець. Каву тут готують у турках. Австралія — австралійці готують напій, який сильно нагадує лате, і називають його Flat White. Щоб приготувати його,потрібно взяти шот міцного еспресо та добре збите гаряче молоко. Поєднання відрізняється ніжним смаком. Малайзія — найбільш популярний кавовий напій (Yuanyang) можна пити як холодним, так і гарячим. На три частини він складається з міцної чорної кави і на 7 частин — із національного молочного чаю (суміш чорного чаю й молока). Єгипет — в цій країні каву готують лише з двох компонентів (кавові зерна й вода). Воду доводять до кипіння, додають мелену каву і до горнятка вливають піну, що з'являється на поверхні під час приготування. Повторюють процедуру тричі. Далі переливають каву до горнятка разом з осадом. Греція — 1957 року представник компанії Nescafe придумав чудовий напій, який став справжнім символом греків — Frappе. Готують його в літню пору року, змішуючи розчинну каву, збите молоко та кубики льоду. Мексика — традиційно мексиканці варять запашну каву з паличкою кориці та подають у глиняному горнятку зі шматочком цукру. На думку місцевих жителів, саме завдяки глині розкривається весь смак кавових зерен. Італія — якщо говорити про справжній італійський еспресо, то до нього обов'язково додають шматочок лимону. Італійці впевнені, що цитрусовий фрукт допомагає розкрити солодкі нотки кави. Саудівська Аравія — як і в інших арабських країнах, тут до кави додають цілу гаму різноманітних спецій (від кардамону до імбиру й шафрану). А щоб терпкий смак напою трохи пом'якшився, подають його із сушеними фініками.

Цікаві факти про каву, які ви могли не знати

Цікаві факти про каву / Фото: Pexels

Найбільше кави п'ють скандинавські народи — саме в скандинавських країнах, за даними Міжнародної організації кави, найчастіше п'ють цей енергетичний напій (лідирує Фінляндія — в середньому тут випивають близько 12 кг кави щорічно).

Найдорожчу в світі каву видобуювать із випорожнень — пів кілограма зерен кави копи лювак, які проходять через травну систему невеликої тваринки (азіатська пальмова циветта) і ферментуються там, може коштувати близько 700 доларів. Ще одна коштовна кава "Black Ivory" коштує у США 85 доларів за 35 грам. Зерна для напою збираються вручну з випорожнень таїландських слонів.

Кава насправді є вишнею — зерна, з яких і виготовляють каву, є обсмаженим насінням кавової вишні.

Каву люди часто їдять, навіть не здогадуючись про це — багато виробників використовують залишки кавових ягід, щоб виготовити борошно. З нього потім готують тістечка, шоколад, соуси, хліб та додають в енергетичні батончики.

Існують всього два види кави — арабіка (оригінальні кавові зерна, які відкрили в Ефіопії) та робуста (має більший вміст кофеїну та більш гіркий смак).

Спочатку кава була вином — її перша назва (qahwahу) походить від назви вина в Ємені, де у XV столітті почали вирощувати цю рослину.

Як приготувати каву в домашніх умовах: цікавий рецепт кави по-бедуїнськи

Як приготувати каву по-бедуїнськи в домашніх умовах? / Фото: Pexels

Вам знадобляться такі інгредієнти:

20 г меленої кави світлого обсмажування (можна використати будь-яку якісну натуральну каву);

200 мл очищеної води;

3-4 г меленого кардамону.

Каву й кардамон ретельно перемішайте, дрібно подрібніть, але щоб вийшов не пил (краще використовувати ручний млин). Пересипте суміш до турки, додайте воду. Візьмість сковороду і насипте на дно пісок так, щоб турку можна було на 2-2,5 см занурити в нього, та поставте на слабкий вогонь. З часом пісок нагріватиметься, тому за кілька годин турку потрібно витягнути з нього і поставити зверху. Так можна сповільнити википання води.

Напій готується приблизно 8-10 годин. Якщо ви бачите, що через 8 годин рідина все ще не масляниста, потрібно продовжувати приготування.

Кава по-бедуїнськи дуже міцна, тому її не рекомендовано вживати людям літнього віку, дітям, вагітним і тим, хто страждає на порушення роботи серцево-судинної системи.

В пустелі бедуїни "томлять" турки з кавою в розпеченому на сонці піску до 10-ти годин. А першим напій завжди смакує господар. Цим він показує гостям, що в каві нема жодних отруйних речовин.

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