Турецьке судно, яке сіло на мілину на українській річці, зняли і доправляють до Херсону

Зараз його тягнуть в порт, де водолази оглянуть днище .

Суховантаж Harun Konan під прапором Туреччини, який сів на мілину на річці Рвач (правий рукав Дніпра), був зняти і тепер мають перевірити, чи дійде він додому.

Про подію повідомляє паблік "Портовик".

За наявною інформацією, причиною аварії стали технічні несправності з електрообладнанням на судні.

"Суховантаж вийшов з порту Херсон 31 травня та прямував в порт Немрут-бей (Туреччина). Судно перевозило 3 тис. тонн пшеничних висівок. Вантажовідправник - компанія Invest Agro Trade", - зазначається у повідомленні.

Зараз суховантаж вдалося зняти з мілини, його тягнуть в порт Херсон, де водолази оглянуть днище судна на наявність пошкоджень.

Нагадаємо, що у квітні з мілини зняли контейнеровоз, який на кілька днів перегородив Суецький канал. ТОді наслідки відчули у всьому світі, зокрема ситуація вдарила і по кишеням українців.

Новини світу: єгипетські рятувальники зняли з мілини контейнеровоз в Суецькому каналі

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