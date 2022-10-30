Турецькі "Байрактари" укомплектують ракетами, щоб збивати дрони та літаки – гендиректор

Турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники "Байрактари" ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки.

Про це заявив генеральний директор турецької компанії Халук Байрактар, пише Daily Sabah.

"Скоро наші Bayraktar TB2 і Akıncıs будуть оснащені ракетами класу "повітря-повітря" не тільки для ураження дронів, а й ворожих літаків... ми проводимо випробування", - сказав Халук.

На виставці SAHA Expo було підписано контракт між турецьким виробником зброї Roketsan і Baykar на інтеграцію зенітної ракети Sungur для боротьби з безпілотниками.

"Sungur – перевірений боєприпас, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти і безпілотники. Використання його з наших БПЛА як ракети "повітря-повітря" змінить ситуацію", - сказав на виставці генеральний директор компанії Roketsan Мурат Ікінчі.

Зараз Україна намагається перехопити БПЛА-камікадзе, які використовує Росія, маючи на озброєнні винищувачі, але використання БПЛА буде для них економічно ефективним рішенням, пише видання.

Інтеграція таких ракет у бойові безпілотники Akıncı і Bayraktar TB2 може призвести до створення концепції недорогого повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як бойові гелікоптери і ворожі безпілотники, включно з безпілотниками-камікадзе, замість використання дорогих ракет "повітря-повітря".

"У будь-якому разі потрібно бути готовими до вжиття контрзаходів... Ми повністю підтримуємо Україну в захисті її суверенітету", - наголосив Халук Байрактар.

Дрони-камікадзе повільні, шумні й рухаються на невеликій висоті, що робить їх "легкими цілями", додав він.

Турецькі "Байрактари" в Україні

Україна закупила перші шість Bayraktar 2018 року.

На початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ активно використовували турецькі безпілотники.

Ведучий та волонтер Сергій Притула у червні оголошував про збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. За три доби українці назбирали на чотири Bayraktar.

Згодом турецька компанія Baykar вирішила передати "Байрактари" Україні безкоштовно.

Польща у липні також відкрила збір на Bayraktar для ЗСУ. Натомість турецька компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть українській армії "Байрактар", на який поляки збирали гроші.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що наразі поставки "Байрактарів" обмежені, тому їх використання на війні також обмежене.

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