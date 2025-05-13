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Як відомо, в суботу, 10 травня, під час візиту лідерів Британії, Франції, Німеччини та Польщі до Києва на саміт «коаліції рішучих» (таку назву отримало об’єднання країн, які можуть направити свої контингенти до України в разі встановлення режиму припинення вогню — Ред.), Володимир Зеленський заявив про домовленість вимагати від Росії згоди на початок повного й безумовного припинення вогню від 12 травня щонайменше на 30 днів.

«Припинення вогню має бути всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо в координації зі США. Це дійсно реалістично. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому США», — сказав тоді український президент.

У разі відмови, як зауважив польський прем’єр Дональд Туск, на Росію чекатиме хвиля нових санкцій. А французький президент Емманюель Макрон додав, що нові санкції також застосують у разі порушення Москвою режиму припинення вогню. Європейські лідери та українське керівництво повідомили, що ця позиція узгоджена зі США, тобто особисто з Дональдом Трампом. Адже в суботу, 10 травня, соцмережі облетіли світлини, як Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц і Туск, сидячи в ОПУ за одним столом, спілкуються з Трампом телефоном. Тоді у Вашингтоні була приблизно 4 ранку. Це спричинило серію жартів користувачів, які приписували європейським лідерам фразу на адресу Трампа: «Спиш, Дональде?».

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Проте офіційно цими днями, крім коментарів щодо необхідності встановлення безумовного припинення вогню, згоди США на посилення санкцій проти Росії не було. Навпаки, Вашингтон знову погрожує вийти з процесу, якщо Київ і Москва швидко не погодяться на прямі переговори. Володимир Зеленський уже заявив, що чекає на Путіна в Туреччині в четвер, 15 травня. Кремль мовчить уже другу добу поспіль.

Тож чи приїде Путін на переговори з Зеленським до Туреччини та чи погодиться на безумовне припинення вогню на 30 днів? І що робитимуть США і ЄС у разі відмови? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Путін не погодився на перемир’я: як Трамп знову пішов на поступки

Після зустрічі «коаліції рішучих» у суботу, 10 травня, в Києві здавалося, що принаймні наші європейські союзники прокинулися і почали говорити з Росією з позиції сили, закликавши Путіна до встановлення безумовного режиму припинення вогню вже від понеділка, 12 травня. Кремль водночас усіляко намагався перевести увагу на інші питання, вигадавши, наприклад, фейк про те, що Макрон начебто віз із собою потягом до Києва пакет з кокаїном. Російські федеральні канали показали начебто відповідний фрагмент відео, вказуючи на зім’ятий білий предмет, який Макрон прибирав зі столу. Проте навіть неозброєним оком помітно, що це серветка, на що і вказала пресслужба Макрона.

Паралельно з цим після візиту європейських лідерів до Києва вже в ніч проти неділі, 11 травня, російські Telegram-канали почали анонсувати термінове важливе звернення Путіна. І дійсно, пізно вночі очільник Кремля запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі в четвер, 15 травня. Але не особисто і без встановлення безумовного режиму припинення вогню, а за умови, що ця зустріч стане продовженням так званих «стамбульських переговорів» весни 2022 року. Тоді, як уже 2024 року стало відомо західним ЗМІ, Росія вимагала: відмови України від вступу до НАТО (водночас щодо членства України в ЄС Москва начебто не заперечувала); скорочення чисельності української армії; розширення використання російської мови; збереження окупованого українського Криму й Донбасу під контролем Росії.

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Звісно, що й навесні 2022 року (а тоді так звані «стамбульські переговори» відбувалися, коли російські війська ще стояли під Києвом), і зараз Путіна не цікавлять жодні домовленості з Україною. Тоді Росії потрібна була пауза, бо ЗСУ добивали ворога під Києвом, на Чернігівщині та Сумщині. Сьогодні Москва теж затягує час і сподівається на зняття частини санкцій, обіцяючи адміністрації Трампа доступ до російських ресурсів та ефемерні багатомільярдні прибутки, які Москва «згодовує» спецпредставникові Трампа Стіву Віткоффу. Він уже тричі літав до Путіна в Росію, користуючись навіть послугами кремлівських перекладачів, не маючи свого.

На «щедру» пропозицію Путіна відновити перервані начебто Україною навесні 2022 року «стамбульські переговори» Володимир Зеленський відповів у неділю, 11 травня:

«Ми чекаємо від завтра (від понеділка, 12 травня — Ред.) на припинення вогню — повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть».

Ця заява українського президента пролунала одразу після заклику Трампа погодитися на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі в четвер, 15 травня, навіть попри те, що Москва ігнорує вимогу встановити безумовний режим припинення вогню від понеділка, 12 травня.

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«Президент Росії Путін не хоче угоди про перемир’я з Україною… Починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним… Щонайменше вони зможуть з’ясувати, можлива угода чи ні, а якщо ні, то європейські лідери і США розумітимуть, яка ситуація, і зможуть діяти відповідно», — дописав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Ультиматум не спрацював: чому Захід не поспішає з санкціями

Тож як бачимо, президент Трамп у своєму недільному дописі не згадав про обов’язковість встановлення режиму припинення вогню перед початком будь-яких переговорів, не кажучи вже про додаткові санкції проти Росії. І це не дивлячись на те, що напередодні спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог заявляв, що «всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі від часів Другої світової».

Неофіційно українські дипломати вже давно наголошують, що адміністрація Трампа обрала роль своєрідного нейтрального посередника, не бажаючи ставати ні на бік Росії, ні на бік України в цій війні. Але те, що ми спостерігаємо вже четвертий місяць поспіль, починаючи з першого дня роботи нової адміністрації США, — це постійні поступки Путіну. Перша й найголовніша — це виведення Путіна і Росії з міжнародної ізоляції. І Трамп зробив це власними руками. А зараз він знову підштовхнув Україну до зустрічі з Росією у Стамбулі в четвер, 15 травня, без згоди Путіна припинити вогонь на 30 днів.

Вже в понеділок, 12 травня, Париж і Берлін в унісон попередили Кремль, що «годинник цокає», і Путін має час до кінця дня: або погодитися на безумовне припинення вогню, або розпочнеться підготовка до запровадження більш жорстких санкцій проти банківського та російського енергетичного секторів. Проте дедлайн минув, Путін згоди не дав, а ЄС так і не почав процедуру запровадження нових санкцій. Американські та європейські ЗМІ написали, що Вашингтон і ЄС координують питання запровадження нових санкцій проти Росії і, як і Вашингтон, європейські лідери вирішили зачекати на результати можливої зустрічі українського президента та очільника Кремля в Туреччині. Москва так публічно й не відповіла, чи поїде Путін до Стамбула. Проте якщо таки погодиться, то особисто до Туреччини завітає і Трамп.

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Схоже, що особисто Трамп і дехто з його команди, як-от Віткофф та інші, продовжують наївно вважати, що особисті зустрічі можуть змінити думку Путіна і він, наприклад, погодиться хоча б на 30-денне припинення вогню. Саме тому після консультацій зі США ЄС відтермінував оголошення про запровадження додаткових санкцій проти Росії, на які США, до речі, публічно згоди не давали. Навіть у вівторок, 13 травня, напередодні початку неофіційної міністерської зустрічі країн-членів НАТО в Анталії 14–15 травня, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер ухилився від відповіді на запитання ТСН.ua, чи запровадять Сполучені Штати нові санкції проти Росії, якщо Путін не припинить вогонь на 30 днів.

«Очевидно, що, зрештою, нам доведеться оцінювати зобов’язання президента Путіна щодо довгострокового припинення вогню за його діями, а не словами. Ми маємо прийти до столу переговорів, щоб припинити цю війну. Президент Трамп висловлював своє розчарування Росією. Раніше він був розчарований Україною. Але ми, як ніколи, близько підійшли до закінчення війни та припинення бойових дій», — сказав Метью Вітакер.

Тож у четвер, 15 травня, Володимир Зеленський зустрінеться з Реджепом Ердоганом в Анкарі. За словами українського президента, Трамп ще не повідомив, чи відбудеться його візит до Туреччини.

«Неприїзд Путіна, знову ігри — це фінальна точка його демонстрації, що вони неготові до закінчення війни, а отже, що всі тверезі й чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите Росію до кроків, до того чи іншого формату деескалації. Отже, будуть санкції», — додав президент Зеленський.

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Судячи з коментарів російської сторони, вони таки збираються відправити свою делегацію до Туреччини, бо заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повторив шизофренію Кремля, що «необхідно забезпечити визнання реалій на землі, включно з приєднанням нових територій до складу Росії». Проте в Офісі президента України вже наголошували, що Зеленський готовий зустрітися лише з Путіним. Тоді до кого ж їдуть росіяни? Можливо, зустрітися з турецькою делегацією та делегацією США? Адже американські ЗМІ вже повідомили, що до Стамбула приїдуть Віткофф і Келлог.

Дата публікації 16:32, 13.05.25 Кількість переглядів 6 Зеленський летить на переговори, Путін мовчить, Трамп - 50 на 50!