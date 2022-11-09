Туристична газова плита: як безпечно користуватися, щоб зекономити газ

Під час віялових відключень світла українці почали масово купувати портативні газові плитки та горілки. Як користуватись автономними газовими плитками та, найголовніше, яких заходів безпеки дотримуватись — читайте у статті ТСН.ua.

Через відключення електроенергії українці, особливо мешканці будинків, у яких стоять електричні плити, щоб приготувати їжу почали використовувати туристичні газові плитки, попит на які зріз в десятки разів. Але всі такі плити підключаються до балона з газом, що є вибухонебезпечним, через це важливо знати правила поводження з газовими плитками та суворо дотримуватись правил безпеки.

Портативна газова плита складається з конфорки на якій готується їжа, корпуса плити, регулятора сили полум’я, п’єзоелемента для запалювання, паза для встановлення газового балона та самого газового балона. Останній елемент газової плити – вибухонебезпечний елемент, що потребує від користувача знання, як з ним необхідно поводитись. Існує ряд правил, що допоможуть безпечно користуватись портативними газовими плитами із мінімумом витрат газу.

Уважно читайте інструкцію до вашої портативної плити

Хоча туристичні газові плити й прості в експлуатації, вам потрібно знати специфіку саме вашого приладу. Тому уважно вивчайте функціонал вашої моделі та правила поводження з нею ще до початку експлуатації. Це важливо робити якщо ви плануєте використовувати плиту як надворі, так і всередині приміщення.

Зберігайте плиту та газові балони в безпечному місці

Бережіть прилад від потрапляння на нього дощу, дії прямих сонячних променів, сильного вітру. Зберігайте прилад якомога далі від дітей, та слідкуйте за дорослими дітьми, якщо все ж дозволили їм користуватись плитою.

Балони також потребують дотримання умов зберігання – їх не можна складати біля відкритого полум’я, оголених проводів, обігрівачів, на відкритому повітрі, у вологому місці або на сонці. Не допускайте переміщення балонів із холодного приміщення в тепле — це може спричинити розширення газу та призвести до вибуху.

Правильно встановіть плиту

До початку встановлення переконайтесь що зі всіх елементів пристрою зняте пакування. Це може бути прозора плівка, яку легко не помітити. Встановлюйте плиту на рівній горизонтальній поверхні. При цьому, переконайтеся що відстань від туристичної плити до найближчого легкозаймистого матеріалу (дерева, тканини, палива та іншого), або джерела полум’я, не менше декількох метрів. Вмикати плиту можна тільки в добре провітрюваному приміщенні або надворі. Категорично заборонено вмикати прилад у душному приміщенні, або всередині транспортного засобу.

Використовуйте балони з ізобутаном

В газових балонах використовують пропан, бутан або ізобутан. Серед цих газів останній найбільше безпечний та горить навіть за низьких температур.

Портативна газова плита

Перед використанням зігрівайте балон з газом

Перед тим як під'єднати балон до плити, нагрійте його, закутавши в ковдру. Так ви доведете балон до необхідної температури й плиті не доведеться його прогрівати, витрачаючи зайвий газ.

Не забувайте провітрювати приміщення

Хоча газову плиту і не варто ставити на протязі, адже її ефективність у такому випадку знижується, обов’язково потрібно провітрювати приміщення у якому ви готуєте. У іншому випадку існує загроза отруєння чадним газом, що виділяється при роботі туристичної газової плити.

Доводьте воду до 80°

Не обов’язково доводити воду до кипіння, витрачаючи газ. Для нагріву води до 100°, витрачається велика кількість енергії, хоча для приготування їжі у більшості випадків достатньо довести воду до температури у 80°. Таким чином можна варити каші та напівфабрикати, заварювати чай. Винятком до цього правила є м’ясо, яке необхідно проварити у кип’яченій воді аби вбити хвороботворні бактерії. Також варто кип’ятити воду, якщо ви не впевнені у її якості та хочете її знезаразити.

Залишайте їжу настоятися після готування

Для того аби більшість їжі, яку ви готуєте була придатна до споживання, достатньо приготувати її приблизно на 80%. Коли їжа зготувалась десь на 8/10, вимикайте газ, накривайте кришкою посуд та закутуйте його у рушник, так їжа швидше дійде і ви зекономите паливо. Гарною ідеєю буде замочити крупу на ніч – так вона звариться ще швидше.

Не готуйте на великому вогні

Щоб не витрачати газ даремно, слідкуйте, щоб посуд прогрівався рівномірно. Для цього зменшить полум’я пальника, щоб воно не виходило за краї каструлі або пательні на якій ви готуєте. Дуже великий посуд для готування на такій плиті все одно краще не використовувати – це може призвести до перегріву туристичної плити.

Не панікуйте у випадку несправності

Якщо ви помітили що плита працює неналежним чином, полум’я не запалюється або є несправності у балоні – не панікуйте. Спокійно повертайте кран регулятора полум’я за годинниковою стрілкою. Так ви вимкнете прилад та зможете не поспішаючи розібратися в причині несправності. Але пам’ятайте, що використовувати несправну плиту в жодному випадку не можна.

Не забувайте вимикати прилад

Після того як ви завершили роботу з плитою, вимикайте газ ручкою регулювання до відмітки «Вимкн.» або «OFF». В жодному разі не залишайте прилад без нагляду, наприклад, увімкненим перед сном.

Не використовуйте газ у балоні до останньої краплини

Слідкуйте за рівнем газу в балоні та вчасно помічайте коли він ось-ось закінчиться. Як тільки ви зрозуміли що палива в балоні залишилось вкрай мало – не шкодуйте та змінюйте балон на новий. В іншому випадку виникне небезпечна ситуація, коли балон може просто підірватись. Помітити низьку кількість газу у балоні не важко – полум’я починає затухати, або взагалі не запалюється.

Тримайте плиту в чистоті

Якщо рідина на плиті закипіла та вилилась з посуду – вимкніть прилад та протріть робочу поверхню на яку встановлена портативна плита. Якщо в пристрій потрапив жир – обов’язково помийте його з милом або засобом для миття посуду.

Не кидайте балони для газу в полум’я

В жодному разі не можна викидати відпрацьовані балони в багаття або піч, адже в таких балонах все ще залишається газ, що може вибухнути під дією високої температури. Утилізувати балони з-під газу необхідно згідно з правилами, вказаними на етикетці та тільки ліцензованим підприємствам: деяким продавцям балонів, в пунктах приймання металолому та в сміттєпереробні компанії.

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