"Туристичні послуги" за $3,5 тис.: на Одещині викрили канал переправлення ухилянтів за кордон

Так зване "туристичне агентство" допомагало ухилянтам тікати за кордон.

В Одеській області група осіб незаконного переправляла за кордон ухилянтів за підробленими документами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба

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Як з’ясувалося, троє жителів Одещини, створили так зване "туристичне агентство". Своїх "клієнтів" знаходили як через закритий телеграм-канал, так і через знайомих. Цінова політика втечі закордон складала 3 500 доларів США.

У зловмисників провели обшуки. За результатами вилучено речові докази (документацію, офісне обладнання, телефони, банківські картки). Крім того було знайдено ще й психотропні речовини, заборонені для вільного обігу – амфетамін та канабіс.

Вилучені наркотики

Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон) та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Крім того, ділкам доведеться відповідати й за зберігання наркотиків.

Втеча за підробленими документами коштувала 3 500 доларів США

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині екскерівник військкомату відправляв ухилянтів за кордон.

У Харкові затримали керівників благодійних фондів, які нелегально організовували втечу військовозобов’язаних за кордон в якості "волонтерів".

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