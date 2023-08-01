"Туристичні послуги" за $3,5 тис.: на Одещині викрили канал переправлення ухилянтів за кордон

Так зване "туристичне агентство" допомагало ухилянтам тікати за кордон.
В Одеській області група осіб незаконного переправляла за кордон ухилянтів за підробленими документами.
Про це повідомляє Держприкордонслужба
Як з’ясувалося, троє жителів Одещини, створили так зване "туристичне агентство". Своїх "клієнтів" знаходили як через закритий телеграм-канал, так і через знайомих. Цінова політика втечі закордон складала 3 500 доларів США.
У зловмисників провели обшуки. За результатами вилучено речові докази (документацію, офісне обладнання, телефони, банківські картки). Крім того було знайдено ще й психотропні речовини, заборонені для вільного обігу – амфетамін та канабіс.
Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон) та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Крім того, ділкам доведеться відповідати й за зберігання наркотиків.
У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.
Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині екскерівник військкомату відправляв ухилянтів за кордон.
У Харкові затримали керівників благодійних фондів, які нелегально організовували втечу військовозобов’язаних за кордон в якості "волонтерів".
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