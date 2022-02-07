Туристів попередили про зсуви снігу на гірські дороги у Карпатах: коли і де саме буде найнебезпечніше (фото, відео)

Туристів попередили про зсуви снігу на гірські дороги у Карпатах: коли і де саме буде найнебезпечніше (фото, відео)

У горах загроза сходження лавин та погана видимість.

У Карпатах на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, 7 лютого намело чимало снігу, вдарив мороз. У горах існує загроза сходження лавин.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, а також інформує пресслужба ДСНС.

Зокрема, 7-8 лютого на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікуються снігопади та хуртовини. У ДСНС попередили про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень). Аналогічна ситуація буде 8 лютого у горах Чернівецької області.

Крім того, в гiрських районах можливi зсуви снiгу на дороги.

Туристів, які збираються у гори, просять враховувати погодні умови. Рятувальники жартуючи попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу, та показали відео з посту на горі Піп Іван Чорногірський.

Станом на ранок 7 лютого на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -8°С. У горах хмарно, видимість до 20-30 м. Вітер південно-західний, західний із поривами 13-15 м/с.

Нагадаємо, у Карпатах на підйомнику застрягли дорослі та дитина.