Туристів з Києва неочікувано застав сніг у Карпатах: замерзлу пару рятувало ДСНС (фото)

У горах рятувальники надавали допомогу туристам, які через негоду опинилися в складних умовах і не могли рухатися далі.

Хлопець із дівчиною пішли на гори, де у зв’язку з складними погодними умовами, не могли самостійно продовжити рух. Кияни потребували допомоги рятувальників.

Про це повідомляють рятувальники.

До рятувальників 19 вересня звернувся 22-річний турист. Житель Києва повідомив, що він разом дівчиною, 2002 р.н., рухається Чорногірським хребтом від озера Бребенескул Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня ( на межі Закарпатської та Івано-Франківської області), але вони не можуть самостійно продовжити рух у зв’язку з сильним вітром, обмеженою видимістю, низькою температурою.

Туристи здійснювали прохід Чорногірським хребтом від урочища Заросляк до села Дземброня, через г. Шпиці, озеро Несамовите, озеро Бербенескул, г. Гутин Томнатик, г. Менчул.

"Для надання допомоги туристам одразу було залучено пошуково-рятувальне відділення Явірник, що базується на горі Піп Іван та повідомлено Оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС в Закарпатській області для залучення Рахівських гірських рятувальників для надання допомоги з проведення пошуково-рятувальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники знайшли постраждалих, їх зігріли та провели до озера Бребенескул Закарпатської області, де зустрілись з закарпатськими рятувальниками. Надалі постраждалих на снігоболотоході супроводили до автомобіля швидкої медичної допомоги.

В селі Богдан Закарпатської області рятувальники передали постраждалих медикам. Від подальшої госпіталізації туристи відмовилися.

Нагадаємо, у Карпатах на одній з найвищих вершин намело чимало снігу. Видимість у горах обмежена, а снігу місцями вище коліна.

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