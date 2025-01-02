Благоустрій та підтримка ЗМІ: у Покровській громаді ухвалили шокувальний бюджет на 2025 рік

За інформацією аналітиків DeepState, росіянам до самого міста залишилось 3 кілометри.
Покровська міська військова адміністрація затвердила бюджет Покровської міської територіальної громади на 2025 рік: 34 мільйонів гривень — на благоустрій, 14,5 мільйонів — на ЗМІ та 60 мільйонів — на зарплати керманичам.
Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті Покровської МВА.
Згідно з документом, затверджений бюджет був ще 23 грудня.
Покровська МВА затвердила бюджет з наступними видатками:
- 41,9 млн гривень – зарплата працівників Покровської МВА;
- 19,2 млн гривень – зарплата працівників Покровської міськради;
- 7,2 млн гривень – на муніципальну службу правопорядку;
- 21,6 млн гривень – відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини;
- 98,6 млн гривень – ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
- 14,5 млн гривень – фінансова підтримка ЗМІ;
- 73,1 млн гривень – забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.
Важливо додати, що в громаді залишаються тисячі людей – без світла, газу, зв’язку та елементарної підтримки.
Нагадаємо, путінська армія веде бойові дії у двокілометровій зоні від Покровська, намагаючись обійти місто та відрізати його логістичне сполучення.
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