Благоустрій та підтримка ЗМІ: у Покровській громаді ухвалили шокувальний бюджет на 2025 рік

За інформацією аналітиків DeepState, росіянам до самого міста залишилось 3 кілометри.

Покровська міська військова адміністрація затвердила бюджет Покровської міської територіальної громади на 2025 рік: 34 мільйонів гривень — на благоустрій, 14,5 мільйонів — на ЗМІ та 60 мільйонів — на зарплати керманичам.

Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті Покровської МВА.

Згідно з документом, затверджений бюджет був ще 23 грудня.

Покровська МВА затвердила бюджет з наступними видатками:

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41,9 млн гривень – зарплата працівників Покровської МВА;

19,2 млн гривень – зарплата працівників Покровської міськради;

7,2 млн гривень – на муніципальну службу правопорядку;

21,6 млн гривень – відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини;

98,6 млн гривень – ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

14,5 млн гривень – фінансова підтримка ЗМІ;

73,1 млн гривень – забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

Важливо додати, що в громаді залишаються тисячі людей – без світла, газу, зв’язку та елементарної підтримки.

Нагадаємо, путінська армія веде бойові дії у двокілометровій зоні від Покровська, намагаючись обійти місто та відрізати його логістичне сполучення.

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