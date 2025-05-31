Турист травмувався та застряг у горах Польщі: як українська ДСНС врятувала чоловіка

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Під час сходження на гору Галич у Польщі турист травмував ногу, але його телефон несподівано під’єднався до української мережі. В результаті дзвінок про допомогу надійшов не до польських, а до українських рятувальників.

Про це повідомила ДСНС України.

Виклик обробили оператори ДСНС Львівщини. Встановивши координати потерпілого, українська сторона організувала зв’язок із польськими колегами. До операції також долучилися гірські провідники з асоціації «Ровінь», які допомогли уточнити місцеперебування чоловіка.

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Польська рятувальна група GOPR знайшла потерпілого, надала домедичну допомогу і евакуювала до безпечного місця, де його передали медикам.

«Ця історія — про спільну відповідальність, про силу єдності в надзвичайних ситуаціях. Про те, як важливо чути одне одного, навіть коли між нами — державні кордони. І, найголовніше, — про те, що людське життя завжди має бути на першому місці», — зазначили в ДСНС.

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