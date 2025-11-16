- Дата публікації
Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли: що відомо
Під час спуску з гори столичні туристи втратили орієнтир через різке погіршення погодних умов.
На Івано-Франківщині двоє туристів із Києва заблукали під час спуску з гори Говерла. До їхнього розшуку на Івано-Франківщині залучили гірських рятувальників
Про це повідомили у ДСНС.
У халепу потрапили 23-річний чоловік та його на рік молодша подруга.
Під час спуску з гори столичні туристи втратили орієнтир через різке погіршення погодних умов.
Рятувальники підтримували звʼязок із заблукалими туристами і, попри темну пору доби, холод та мінливу погоду у високогір’ї, швидко знайшли їх та забезпечили безпечний супровід.
У ДСНС нагадали, що у горах погода може змінюватися щохвилини.
«У темну пору доби вирушати на маршрути вкрай небезпечно, адже ризик заблукати або травмуватися значно зростає», — наголосили рятувальники.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також закликали туристів встановити мобільний застосунок «Порятунок у горах», який дозволяє швидко передати Службі порятунку ваші координати у разі надзвичайної ситуації та отримати корисні поради щодо безпеки.
