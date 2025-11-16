Туристи із Києва загубилися після підкорення Говерли: що відомо

На Говерлі заблукали туристи з Києва / © ДСНС

На Івано-Франківщині двоє туристів із Києва заблукали під час спуску з гори Говерла. До їхнього розшуку на Івано-Франківщині залучили гірських рятувальників

Про це повідомили у ДСНС.

У халепу потрапили 23-річний чоловік та його на рік молодша подруга.

Під час спуску з гори столичні туристи втратили орієнтир через різке погіршення погодних умов.

Рятувальники підтримували звʼязок із заблукалими туристами і, попри темну пору доби, холод та мінливу погоду у високогір’ї, швидко знайшли їх та забезпечили безпечний супровід.

У ДСНС нагадали, що у горах погода може змінюватися щохвилини.

«У темну пору доби вирушати на маршрути вкрай небезпечно, адже ризик заблукати або травмуватися значно зростає», — наголосили рятувальники.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також закликали туристів встановити мобільний застосунок «Порятунок у горах», який дозволяє швидко передати Службі порятунку ваші координати у разі надзвичайної ситуації та отримати корисні поради щодо безпеки.

Нагадаємо, раніше у Карпатах вдалося зафільмувати незвичне і красиве явище, відоме як Брокенський привид.