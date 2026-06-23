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Туристичний автобус перекинувся з 54 пасажирами на Хмельниччині: що відомо про наслідки ДТП (фото)
Перекинувся туристичний автобус, який прямував із Києва до Болгарії. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.
На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса, який прямував за маршрутом «Київ-Бургас (Болгарія)». У салоні транспортного засобу перебували 54 пасажири та змінний водій.
Про це повідомили в поліції Хмельницької області.
Аварія сталася 23 червня близько 16:40 на автодорозі Н-03 поблизу села Шатава Маківської громади Кам’янець-Подільського району.
За попередньою інформацією поліції Хмельницької області, 46-річний водій автобуса не впорався з керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.
Наразі правоохоронці та рятувальники працюють на місці події. Кількість постраждалих встановлюється.
Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, на Львівщині власник прокату дав 17-річній дівчині несправний квадроцикл без гальм. Вона загинула, а під час експертизи поліцейські встановили низку грубих порушень.