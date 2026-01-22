Туристичний газовий балон може вибухнути: експерт застеріг українців від небезпечної помилки

© Фото з відкритих джерел

Реклама

В Україні експерти із безпеки застерігають громадян від повторної заправки туристичних газових балонів. Це може призвести до вибуху.

Про це в ефірі «КИЇВ24» попередив експерт із безпеки Денис Михальченко.

У чому небезпека

Невеликі туристичні газові балоні, які часто використовують під час походів або в побуті як альтернативний джерело тепла, не призначені для повторної заправки. Ігнорування цього правила створює серйозну загрозу для життя. За його словами експерта, конструкція таких балонів не розрахована на повторне використання.

Реклама

«Маленький туристичний газовий балон може вибухнути через те, що його заправили повторно. Вони не розраховані на повторне заправлення взагалі. Використали, закінчився, викинули, купили новий», — наголосив експерт.

Не менш небезпечним, за словами фахівця, є використання великих побутових газових балонів у квартирах. Основна загроза – відрування чадним газом через відсутність належної вентиляції.

«Вентиляція у квартирах розрахована лише на людей, які там мешкають, а не на використання газових балонів», — пояснив Михальченко.

Також експерт звернув увагу на критично важливу дистанцію між газовим балоном та приладами. Від пічки балон має стоять не ближче ніж за 1,5–2 метри. Якщо ж у приміщенні є інші джерела тепла — наприклад, газова плитка або масляний обігрівач — безпечне відстань зростає до п'яти метрів.

Реклама

Недотримання цих правил може призвести до пожеж, вибухів та трагічних наслідків, тому експерти закликають не експериментувати з газовим обладнанням у побуті.

Як відомо, тема безпеки під час використання газу особливо актуальна на тлі нещодавніх інцидентів.

Зокрема, жахливий випадок стався на Черкащині. Будинок повністю згорів, а люди — постраждали й були госпіталізовані до лікарні.

Раніше ТСН.ua повідомляв про вибухи газових балонів у житлових будинках, які призводили до руйнування квартир та травмування людей. Також експерти неодноразово наголошували на тому, що використання альтернативних джерел тепла в оселях без належної вентиляції значно підвищує ризик відрування чадним газом.