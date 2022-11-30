Туса вдалася на славу: під Мелітополем у клубі, де перебували російські "мобіки", пролунали вибухи (відео)

Під Мелітополем у селищі Мирне на тимчасово захопленій території Запорізької області цієї ночі "чмобікам" було гаряче. До клубу, де вони розмістилися, "прилетіло".

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані рф. Настільки потужно "погуляли", що в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо ворожих втрат уточнюється. У Генштабі "прильоти" поки не прокоментували.

Нагадаємо, "мобіки" з Єкатеринбурга, яких заслали до Тюмені, збунтувалися через невиплати зарплати. Вони обурюються, що не хочуть воювати за "спасибі".

Читайте також: