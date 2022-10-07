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Гасили недопалки, ґвалтували і побили до стану коми: у Польщі батьки-українці знущалися з 2-річного сина

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Гасили недопалки, ґвалтували і побили до стану коми: у Польщі батьки-українці знущалися з 2-річного сина

Фото: pixabay.com

У Польщі затримали українців, які знущалися зі свого сина.

У Польщі у місті Стальова Воля затримали подружжя українців, яке знущалося зі свого сина. Хлопчика жорстоко били і ґвалтували.

Про це повідомляє Yavp.pl, посилаючись на інформацію, розповсюджену у багатьох польських онлайн-виданнях.

Про знущання з 2-річної дитини стало відомо після того, як її до лікарні у важкому стані привіз 25-річний батько - громадянин України. Лікарі обстежили хлопчика і запідозрили, що дитина стала об'єктом знущань. На тілі малюка виявили численні сліди побиття, сліди ґвалтування і рани від припікання сигаретами.

Медики одразу повідомили до поліції. 

Правоохоронці затримали 22-річну матір хлопчика та її 25-річного співмешканця. Прокурор висунув обом звинувачення у замаху на вбивство з особливою жорстокістю та зґвалтуванні неповнолітньої особи, а також у повторних знущаннях з особливою жорстокістю з неповнолітньої особи. До суду вже скерували подання про тимчасовий арешт пари громадян України. 

Дитина зараз перебуває в комі в лікарні міста Жешув. Хлопчику зробили важку нейрохірургічну операцію.

Нагадаємо, що під час окупації Ворзеля на Київщині, російські окупанти зґвалтували дівчину-підлітка. Свої знущання вони знімали телефон. також на очах дитини загарбники вбили 14-річного хлопчика і вистрілили у маму дівчинки. Жінка 2 дні стікала кров'ю доки не померла.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2469
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