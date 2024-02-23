Туск пообіцяв розблокувати кордон для зброї та гуманітарки: реакція України

Україні вітає намагання Польщі розблокувати кордон для постачань військової та гуманітарної допомоги. Кабмін очікує на зустріч з польськими урядовцями.

Про це з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського повідомляє PAP.

"Ми вітаємо і цінуємо будь-які практичні кроки, які допоможуть вирішити проблеми, що виникли на кордоні, і зменшити цю емоційну напругу з обох сторін. Потрібно забезпечити, щоб ми могли рухатися (через кордон) безперебійно", - сказав міністр.

За його словами, Київ очікує дійти домовленості з Варшавою під час зустрічі на рівні урядів двох країн, яку анонсував польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Незалежно від дат - чи це буде завтра чи 28 березня, ми з української сторони, звичайно, хочемо якнайшвидше врегулювати ці питання. Цей настрій вирішити проблему також панує в польському уряді', - наголосив Сольський.

Він каже, що наразі обговорюються "різного роду заборони як з польської, так і з української сторони". Втім, зауважив український міністр, слід робити більше конструктивних дій, "щоб зменшити цю емоційну складову і залишити лише матеріально-технічну складову".

Обіцянка Туска

22 лютого прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв розблокування кордону. Йдеться про усунення перешкод на кордоні для військової і гуманітарної допомоги. За його словами, Варшава внесе прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури, аби постачати озброєння і гуманітарну допомогу.

Голова польського уряду наголошує, що таке рішення має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

Читайте також: